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要求分手砲遭拒　渣男性侵前女友還假藉法院名義騙和解

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

有妨害性自主前科的鄭姓男子不滿女友提分手，前年12月相約談判後，竟將人拐回家硬上性侵，挨告後，還假借新北地院名義要求對方和解，被新北地院認定犯後沒有悔意，依強制性交罪判刑4年。可上訴。

判決指出，鄭男前年11月透過手機交友軟體認識女方，但交往後時常吵架，女方，約莫1個多月就鬧分手。鄭男心有不甘，前年12月30日約女方見面談判，然後假借送對方回家名義，將對方載回自己永和住處性侵。

審理時，鄭男否認犯行，堅稱2人是你情我願，並稱女方因不想太晚回家，有催促他快一點，而且「住處是出租套房，隔壁都有住人，如果女方不願意發生性行為，可以大叫或直接離開」。

法院調查，鄭男的前女友經醫院診斷有疑似性侵的傷害，而且2人事發之前曾在鄭男住處樓下僵持一段時間，僵持原因為鄭男要求分手砲，但女方拒絕上樓和發生性關係。

法院再查，鄭男的前女友為了自保，案發當下有偷偷錄音，內容可聽見她多次表示「我真的不要」、「我不要做」等語，明確拒絕分手砲要求，但鄭男還是將她強拉上樓。

法院認為，鄭男不顧女方表達分手、拒絕發生性關係等立場，以強硬手段滿足自身性慾，過程還說「啊你躺著啊、我弄快點」等語，足見尊重他人性自主觀念嚴重偏差。此外，鄭男行為導致女方懷孕墮胎，犯後又矢口否認，甚至假借法院名義要求對方和解，審酌其強制猥褻前科等情後，認有從重量刑必要，最後判刑4年。

有妨害性自主前科的鄭姓男子不滿女友提分手，前年12月相約談判後，竟將人拐回家硬上性侵，挨告後，還假借新北地院名義要求對方和解，被新北地院認定犯後沒有悔意。示意圖／Ingimage
有妨害性自主前科的鄭姓男子不滿女友提分手，前年12月相約談判後，竟將人拐回家硬上性侵，挨告後，還假借新北地院名義要求對方和解，被新北地院認定犯後沒有悔意。示意圖／Ingimage

分手 性侵 新北

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