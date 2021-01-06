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自稱霧峰林家後代 熟女誆醫師投資基金詐美金
台中市林姓女子涉嫌在2009年間，以澳洲中醫師、霧峰林家後代等頭銜，向陳姓醫師謊稱，有管道可投資中國風力發電基金，交42萬在3年後就可獲利50萬6000元，林女還簽立一張與自己名字諧音的本票，給陳做擔保，陳不疑有他匯款42萬後，林女失聯，陳才驚覺遭詐報警，台中地院審理後，依詐欺罪，判林女8月徒刑，沒收犯罪所得42萬。
判決書指出，林姓女子在2009年2月間，以澳洲中醫師、澳洲中醫碩士、霧峰林家後代、立委鄭逢時乾女兒等身分自稱，取得嘉義市某醫院任職的陳姓醫師信任後，林女在醫院急診室的醫師休息室內，向陳姓醫師提到，她有管道投資中國風力發電基金。
林姓女子向陳姓醫師表示，如投資美金1萬元（折合當時匯率約台幣34萬元），再交8萬元手續費，總計交付42萬元，經3年閉鎖期間後，可領回50萬6000元，陳不疑有他，先交付8萬元現金後，林女簽下一張與本名諧音的為姓名的本票後，交付給陳擔保，陳事後再匯款1萬美金給林女。
不過林女因事後失聯，陳姓醫師覺得遭到詐騙，因此向台中市警局提出告訴，檢方依詐欺取財罪起訴。
全案在偵查、審理時，林女的辯詞前後不一，先說「沒有這個投資」，後來又辯稱該投資是她的投資經紀人說的，不過林女都沒有提供相關的投資證明、獲利文件等資料，證實自己的說法。
台中地院審理後，認定林女辯詞都是卸責之詞，不予採信，依詐欺取財罪，判刑8月，沒收犯罪所得42萬，可上訴。
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