罕見！驅鳥器、強光照鴿舍數十次 男子犯強制罪遭起訴

黃姓男子參與賽鴿比賽，投資陳姓兄弟檔興建鴿舍養鴿參賽，但雙方因爭執合作不歡而散，但黃男卻因此懷恨在心，利用驅鳥器、沖天炮、強光照射賽鴿等，讓賽鴿心緒大亂，陳姓兄弟檔不堪其擾報警，檢方認為黃男行為讓賽鴿躁動，不僅侵犯陳男養鴿權力，另造成陳男居家不得安寧，依刑法妨害自由罪嫌，將黃男起訴。

黃男從2014年冬季賽期間，投入資金讓陳姓兄弟檔養殖賽鴿參賽，但雙方僅合作2年，就因鴿舍興建問題吵不停，合作最後終止。

事後黃男不滿陳男賽鴿排泄物，在五結鄉住處，以驅鳥器播放猛獸聲響、燃放煙火、沖天炮，甚至用強光照射陳男鴿舍，造成陳男飼養的賽鴿心神不靈，情緒大受影響。

檢方根據陳男所提的蒐證資料，黃男從2019年中開始至隔年4月底，騷擾賽鴿情況就有40多次，還一度動用空拍機驅鳥，陳男最後不堪其擾報警求助。

但黃男到案時供稱，是陳男賽鴿常在他後院放排泄物，他怕有傳染病，才會用沖天炮驅鳥，且驅鳥時間都在早上6點至晚上10點之間，驅鳥器並不是只針對陳男鴿舍。

不過，檢方根據陳男等人蒐證資料，發現黃曾在庭院嗆陳男「給你安靜太久」，顯示黃是蓄意用驅鳥器干擾賽鴿。