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戶籍地變廢墟 教召找嘸被控妨害兵役 檢不起訴因這理由！

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市陽姓男子因戶籍所在地已成廢墟，教育召集令無法送達，被控妨害兵役罪嫌，但基隆地檢署認為，民眾未居住戶籍地所在多有，不能僅以被告未辦理戶籍遷移，即推論有避免召集意圖，近日偵結，處分不起處分。

基隆市後備指揮部指出，陽姓男子為基隆市後備指揮部109年教育召集令的應召員，應於109年8月6日前往位台北市北投區中央北路二段復興崗營區接受1天教育召集，但他位在調和街的戶籍地現已成為廢墟，未依規定申請遷移居住所，致使召集令無法送達，涉妨害兵役治罪條例之居住所遷移無故不規定申報罪嫌。

陽男向檢方堅決否認妨害兵役犯行，他說戶籍登記是其父母在處理，約多年前其住在基隆市中正區豐稔街現居地，他居所的搬遷都是由父母決定。

檢方說，陽男遷入調和街，當時他尚未年滿13歲，符合一般家庭由父母決定戶籍地的常態。又依陽男提供的豐稔街租屋契約，父母簽約承租時他年紀22歲，未婚，隨父母遷居同住，也未與常情有違。

檢方表示，以一般社會生活經驗，民眾因工作性質，家庭、經濟、環境因素，未居住戶籍地，且未辦理戶籍遷移手續者，所在多有，原因不一而足，非必然為逃避兵役召集所為，不能僅以未辦理戶籍遷移的客觀事實，即推論主觀上有避免召集意圖，以妨害兵役究責。

戶籍地變廢墟，教召找嘸，男子被控妨害兵役，因為這理由獲得檢不起訴。記者游明煌／攝影
戶籍地變廢墟，教召找嘸，男子被控妨害兵役，因為這理由獲得檢不起訴。記者游明煌／攝影

基隆 教育召集令

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