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168周報涉指摘陽信銀違法放貸 檢起訴批濫用新聞自由

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

168周報總編輯兼負責人翁立民，涉嫌在2019年間發行周報刊載不實報導，指摘陽信銀行有違法放貸、高額退佣收買銀行高層等方式，損害陽信銀行商譽信用，士林地檢署日前偵結，認定未求證事實，濫用新聞自由保護傘，從重依妨害銀行信用罪嫌起訴。

起訴指出，168周報第439期、第441期涉嫌刊載不實報導，指摘陽信銀行有違法放貸、高額退佣收買銀行高層、明知訴訟中權利未定之擔保品卻仍核貸36億元，損壞商譽信用。

翁到案供稱，負責審核版面，會負全部責任「若財政部沒有發函給陽信銀行，陽信應去財政部拍桌子，對他出氣有何用」「報導內容千頭萬緒，不可能面面俱到，從未拒絕陽信銀行澄清說明，律師函也全文照登，有提供陽信銀行完整說明權利」。

檢察官認為，翁坦承負周刊報導全部責任，卻未善盡查證事實義務，又無法舉證財政部發函各家銀行提示致和園土地案涉有違法放貸等情。

檢察官指出，翁未就事實與否求證，有違背媒體從業人員公正公允報導原則，並濫用新聞自由保護傘，所為涉犯加重誹謗及銀行法罪嫌，從重依妨害銀行信用罪嫌起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

信用 新聞自由 檢察官

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