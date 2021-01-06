聽新聞
test
0:00 / 0:00
168周報涉指摘陽信銀違法放貸 檢起訴批濫用新聞自由
168周報總編輯兼負責人翁立民，涉嫌在2019年間發行周報刊載不實報導，指摘陽信銀行有違法放貸、高額退佣收買銀行高層等方式，損害陽信銀行商譽信用，士林地檢署日前偵結，認定未求證事實，濫用新聞自由保護傘，從重依妨害銀行信用罪嫌起訴。
起訴指出，168周報第439期、第441期涉嫌刊載不實報導，指摘陽信銀行有違法放貸、高額退佣收買銀行高層、明知訴訟中權利未定之擔保品卻仍核貸36億元，損壞商譽信用。
翁到案供稱，負責審核版面，會負全部責任「若財政部沒有發函給陽信銀行，陽信應去財政部拍桌子，對他出氣有何用」「報導內容千頭萬緒，不可能面面俱到，從未拒絕陽信銀行澄清說明，律師函也全文照登，有提供陽信銀行完整說明權利」。
檢察官認為，翁坦承負周刊報導全部責任，卻未善盡查證事實義務，又無法舉證財政部發函各家銀行提示致和園土地案涉有違法放貸等情。
檢察官指出，翁未就事實與否求證，有違背媒體從業人員公正公允報導原則，並濫用新聞自由保護傘，所為涉犯加重誹謗及銀行法罪嫌，從重依妨害銀行信用罪嫌起訴。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言