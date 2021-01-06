聽新聞
test
0:00 / 0:00
謝和弦侵害前妻配偶權判賠！Keanna：做錯事的人應得到的懲罰
藝人謝和弦前妻Keanna日前與謝的女友莉婭衝突，挨告傷害罪。新北地院開準備庭，Keanna否認犯罪，庭訊後，對於法院判謝與莉亞侵害配偶權一事回應「這是做錯事情的人應該得到的懲罰」。
謝和弦去年12月被人檢舉持有大麻，懷疑是Keanna所為，事後不但高調與莉婭放閃，也指控Keanna偷走高檔吸塵器和吹風機；今年7月13日，雙方為了竊案到新北地檢署出庭，結束訊問後，才在地檢署外爆發拉扯衝突。
檢警調查，Keanna當時見謝和弦和莉婭坐上計程車準備離去，即以右腳踹計程車門，導致還未完全上車的莉婭手腳被車門夾到，右手有些許擦傷，右腳小腿則有瘀傷情形。
偵訊時，Keanna否認犯行，但因為謝和弦證稱上車後有聽到莉婭突然叫了一聲，計程車司機也證稱車門留有腳印且輕微凹陷，加上監視器也拍到過成，說法未被檢方採信。
準備庭上，Keanna表示自己沒有傷害犯意與動機，全案將移由審理庭審理；庭訊後，Keanna面對媒體詢問謝與莉婭侵權一事，她表示「我很平靜，這是做這錯事情的人應該得到的懲罰」，對於自己被對方指控竊盜獲不起訴，她則說「，時間會證明正義在我這邊」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言