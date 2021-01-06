謝和弦侵害前妻配偶權判賠！Keanna：做錯事的人應得到的懲罰

藝人謝和弦前妻Keanna日前與謝的女友莉婭衝突，挨告傷害罪。新北地院開準備庭，Keanna否認犯罪，庭訊後，對於法院判謝與莉亞侵害配偶權一事回應「這是做錯事情的人應該得到的懲罰」。

謝和弦去年12月被人檢舉持有大麻，懷疑是Keanna所為，事後不但高調與莉婭放閃，也指控Keanna偷走高檔吸塵器和吹風機；今年7月13日，雙方為了竊案到新北地檢署出庭，結束訊問後，才在地檢署外爆發拉扯衝突。

檢警調查，Keanna當時見謝和弦和莉婭坐上計程車準備離去，即以右腳踹計程車門，導致還未完全上車的莉婭手腳被車門夾到，右手有些許擦傷，右腳小腿則有瘀傷情形。

偵訊時，Keanna否認犯行，但因為謝和弦證稱上車後有聽到莉婭突然叫了一聲，計程車司機也證稱車門留有腳印且輕微凹陷，加上監視器也拍到過成，說法未被檢方採信。