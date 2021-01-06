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有毒廢棄物跨區汙染 促鄭文燦說明

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「桃園市府涉嫌不當核發許可證，造成廢棄物跨縣市流竄，請鄭文燦市長公開許可證審查會議紀錄！」立委陳椒華與環團6日指出，桃園市政府涉嫌不當核發許可證，使有害事業廢棄物流向鍇霖等公司，毒粉已造成屏東、中彰投等地區污染，要求桃園市長鄭文燦公開許可證審查會議紀錄自清，並儘速撤銷不當核發的許可證。

重金屬超標仍轉賣

陳椒華指出，桃園毅川等三家公司以資源化產品名義，將含銅量超標的有毒玻纖樹脂粉賣給屏東鍇霖公司，以太空包形式堆積在土資場，部分包裝已有破裂情形，恐汙染周遭農地、魚塭、河川，甚至是地下水，要求屏東縣長潘孟安儘速對鍇霖不當貯存有害事業廢棄物一事開罰。

「業者不需要處理廢棄物、執行分離銅的成本，還能當成產品出售，根本是圖利廠商！」陳椒華說，105年核發給中德科技開發的許可證中，原定玻纖樹脂粉銅含量須低於0.5%，到107年卻放寬至5%，讓業者節省分離銅的成本，要求桃園市長鄭文燦公開許可證審查會議紀錄，並說明放寬理由，若不願意公開，恐坐實市府放水的質疑。

陳請監察院調查

台南市社區大學研究發展學會研究員晁瑞光表示，銅溶出超標的玻纖樹脂粉是有毒的廢棄物，「這是生活在這些所謂的產品周邊老百姓的痛，環保署高官們卻罔顧這些毒粉末殘害人民」，痛批綠色執政下，從桃園到中部、屏東，南北串連，毒害台灣一條龍！

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉強調，鄭文燦應公開許可證審查會議紀錄自清，潘孟安則應對鍇霖不當貯存有害事業廢棄物造成污染儘速開罰，否則涉嫌圖利包庇，環團將陳請監察院調查桃屏圖利瀆職！

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廢棄物 屏東縣 鄭文燦

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