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人妻驚見丈夫偷吃在賓士「車震」 小三喊是男方勾勾纏

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名人妻得知丈夫外遇後離婚，之後再度復婚，卻發現丈夫仍和同一名小三來往，兩人車震、在青年旅舍發生性行為，氣得向小三求償100萬元，台北地方法院認為小三侵害配偶權，判賠30萬元，可上訴。

人妻主張，她結婚4年後得知丈夫外遇，離婚後2年再度結婚，但復婚不久就發現丈夫仍和小三往來，二度在丈夫的賓士車、青年旅舍發生性行為，嚴重侵害她的配偶權，求償100萬元。

小三抗辯，承認和男方發生性關係，但她得知男方復婚後多次發生爭吵，打算疏離並回歸家庭，但男方不斷糾纏，她礙於雙方仍有金錢借貸關係，很難劃清界線。

小三指出，人妻明明知道自己丈夫不斷糾纏她，卻選擇視而不見，反而把婚姻破裂原因怪罪她一人，要求她承擔所有過錯，有欠公允；她也因男方糾纏、人妻威脅公布影片，而造成她和自己的丈夫關係破裂、家庭關係緊張，請求酌減賠償金額。

法院認為，根據行車記錄器和手機翻拍畫面，加上小三也承認和男方發生性關係，認定小三侵害人妻配偶權，審酌一切情狀後判小三應賠償30萬元。

示意圖／ingimage
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