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酒駕闖紅燈害騎士摔斷腿 騎士因這原因也要負一半責任

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子酒後騎腳踏車闖紅燈，害路過的徐姓騎士撞上摔斷左腿，林刑事被依過失傷害判拘役40日，徐再對他求償72萬元；但法院認為，林固然違規，但徐經過該岔路口本應減速，且林騎腳踏車速度慢，徐難謂有猝然不及注意情形，認為徐也有一半過失，判林應賠徐26萬多元，可上訴。

檢方起訴指出，林男（45歲）2019年5月1日晚上10點多，酒後騎腳踏車行經龜山區萬壽路，卻違規闖紅燈，徐男騎機車從右側過來，因閃避不及迎面撞上，徐因此慘摔左小腿骨折，檢方依過失傷害罪嫌起訴；法院認為，林酒後騎腳踏車，又不遵守交通號誌，依過失傷害罪判他拘役40日。

徐男並提刑事附帶民事損害賠償，主張因林男酒後騎腳踏車闖紅燈，導致自己車禍摔斷左小腿，依醫療費、看護費、不能工作損失及精神撫慰金等，一共向林求償72萬1715元；林則表示，徐請求金額過高，且徐當時本身車速也過快。

法院審酌，徐的醫藥費、看護費及不能工作損失求償有依據，精神撫慰金部分，考量雙方職業、收入等，認為徐求償應以18萬元為適當，認定林應賠償徐共52萬3248元。

不過法院認為，根據徐在警詢時，警方問他「發現危險時距離多遠？」、「雙方位置為何？」「你採取何種反應？」徐表示，大約3公尺，自己是直行車，對方橫越馬路，煞車後就發生碰撞了。

另外，當時天氣視線良好、路面正常，並無不能注意之事，而且林男騎乘腳踏車，車速理當較徐男騎機車慢，徐就算面對違規闖紅燈的林，也「難謂有猝然不及注意的情形」，且現場為多岔路口，平時交通繁雜，徐經過時應注意前車狀況，隨時採取必要安全措施，並減速慢行。

法院認為，徐又非不能注意，竟疏於未注意前車狀況發生事故，本身也有過失，認為徐、林各自應負擔50％、50％的責任，因此賠償52萬3248元金額減半後，共判林應賠償徐26萬1624元。

林男酒後騎腳踏車害徐姓騎士摔斷腿，法院認為，徐經路口沒減速，也應負一半責任，判林應賠徐26萬多元。記者曾健祐／攝影
林男酒後騎腳踏車害徐姓騎士摔斷腿，法院認為，徐經路口沒減速，也應負一半責任，判林應賠徐26萬多元。記者曾健祐／攝影

腳踏車 傷害罪

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