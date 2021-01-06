謊稱親戚是捷安特董座媳婦 熟女用「賺稅差」詐商人6億判五年半

台中市葉姓女子透過拉保險機會，認識紀姓同學的父親，得知紀父資力不差，因此在2009年間，向紀姓商人謊稱，她的親戚是捷安特巨大公司董座的媳婦，並在公司內擔任執行長，還稱可以開票方式，賺取稅差，紀父不疑有他，陸續匯款6億多元，直至2011年，葉女周轉不靈，紀才發現遭詐；台中地院偵結，依偽造有價證券罪，判葉女5年6月徒刑。

判決書指出，葉姓女子（42歲）曾招攬保險，因而認識紀姓女同學的父親，葉女發現紀女父親從商，資力不錯，因此在2009年10月間，向紀姓商人謊稱，自己的親戚是知名品牌捷安特的巨大公司董座媳婦，並在公司內擔任行長，巨大公司會開支票向子公司進貨，如果匯款給巨大公司，可以賺取巨大公司與下游廠商間的稅差，邀約紀加入，紀不疑有他，陸續開立支票或匯款到葉女指定的帳戶內。

葉姓女子為取信紀姓商人，還假借巨大公司董座媳婦、董座媳婦胞弟、巨大公司子公司會計的名義，寄信給紀姓商人，另外還偽造支票、影本交付給紀姓商人作為對帳之用，事後再藉口將代紀處理支票，而回收偽造支票，紀陸續在2009年至2011年間，交付給葉女6.6億餘元，因葉女在2011年9月底，因資金週轉不靈，紀查覺有異後，向台中市刑大報案，全案依偽造文書、詐欺取財、偽造有價證券等罪起訴。

葉姓女子在全案審理時，矢口否認犯行，辯稱她與紀姓商人是聯合放款，雙方是票貼關係，而且在紀指控她涉案的期間，交付給紀的款項，早已超過紀給她的，足以證明雙方是金錢借貸的票貼關係，無詐騙行為。

台中地院審理後，認為紀姓商人交付給葉女的金額有6.6億，但葉女交付給紀的僅有6.4億餘元，仍有差額，並非葉女所辯稱，交付給紀的金額，已超過紀交付給她的。