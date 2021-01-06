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弟投資失敗姊幫找金援 狠詐老友800萬雙手一攤：還不出

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓女子因弟弟投資失敗需大量資金，竟把目標轉向黃姓老友，向她謊稱認識理財專員、有豐厚的投資方案，月息高達12％，黃不疑有他一共交付858萬元，後來林瞞不住才曝光；審理時，林卻雙手一攤稱「沒能力支付」，桃園地院刑事依詐欺判林1年6月，民事判應賠黃803萬元，可上訴。

檢方起訴指出，林女（46歲）從2019年1月至6月期間，不斷和黃女謊稱有獲利豐厚的投資方案，聲稱月息達3％至12％，黃出於信任，曾抱著400萬元、138萬元現金直接交付，或是用轉帳方式匯給林，半年多下來一共給了對方858萬5000元，直到林因財務缺口大付不出利息才曝光。

林女矢口否認，還反指是黃沒有詢問過她投資細節或取得投資證明，加以投資本就有風險，認為黃應知道她是以「投資為名行借貸之實」，黃並非陷於錯誤而交付款項，認為雙方是債務糾紛；但黃指證歷歷，還說若知道林是要把錢給投資失敗的弟弟，她就不會同意，檢方依詐欺罪嫌起訴。

法院審酌，林因為弟弟投資失利，為了幫他籌措資金，竟不思以正當方式，反而向好友詐取高達858萬多元，造成黃女蒙受巨大損失，惡性非輕，犯後也沒達成和解，甚至直接當庭說「沒有能力支付」，依詐欺罪判她有期徒刑1年6月。

民事部分，黃女對林求償858萬5000元，林則表示，自己已經還對方54萬7000元，該部分應該扣除；民事庭認為，林女詐欺部分已由刑事判刑，林對此也不爭執，而林使用詐術造成黃財產權損失，已構成侵權行為。

法院查，黃前期為了取信林，曾經陸續匯款54萬7000元給她，有雙方存摺匯款紀錄佐證，扣除這筆金額後，共判處林應賠償黃803萬8000元。

林女為幫投資失利的弟弟找金援，竟詐騙黃姓友人，桃園地院依詐欺罪判林1年6月、應賠黃803萬元。記者曾健祐／攝影
林女為幫投資失利的弟弟找金援，竟詐騙黃姓友人，桃園地院依詐欺罪判林1年6月、應賠黃803萬元。記者曾健祐／攝影

詐欺 理財 債務

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