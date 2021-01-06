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SOGO案證人爆：李恆隆請廖國棟向毛治國、王金平告御狀

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

台北地院審理立委貪瀆案，今天傳喚在押立委廖國棟的國會辦公室主任丁復華作證；丁爆料稱，太流公司前董事長李恆隆為搶回SOGO百貨經營權，認為SOGO是「弊案」，曾請廖國棟向前行政院長毛治國、前立法院長王金平告御狀，卻獲回覆是行政機關無法處理。

合議庭今天傳喚李恆隆、李的行賄「白手套」是知公司郭克銘，並提解廖國棟出庭，由公訴檢察官團隊主詰問已認罪的丁復華調查廖國棟收賄790萬元細節、廖國棟如何與李恆隆搭上線等。

丁復華證稱，2015年4月，廖國棟以小黨鞭身分與毛治國、王金平、立法院三長在台北市老爺酒店有一場早餐會，廖國棟受理李恆隆陳情而提早出席，向毛治國等人說明李恆隆對於太流、SOGO案的看法，後來廖將毛、王的反應告訴他，他再轉知郭克銘去回覆李恆隆。

丁復華證稱，廖國棟2015年3月和李恆隆共赴最早一次早餐會，地點選在台北市晶華酒店，當天包廂有他、廖國棟、李恆隆、郭克銘，李提出失去SOGO的委曲，盼廖國棟認同、協助，還允諾如經濟上有需要，不會讓大家白忙，廖聽了後點頭、微笑、說謝謝。

丁說，2015年秋天，李恆隆承諾贊助廖國棟300萬元，還說錢隨時可再增加，廖一度認為沒有幫上忙受之有愧，這次300萬元分兩次拿取，一次在李的「信義之星」家中，另一次在立法院旁「7號咖啡館」，他拿到錢就在立委辦公室親手交給廖，廖接過錢順手放入抽屜。

丁復華說，他拿郭克銘的錢有2種情緒，其一是郭克銘是前輩，其二也欣賞李恆隆是不簡單的企業家；丁說，他有做生意，如果李恆隆「加入」他是一種加分，所以他拿李恆隆的錢，沒有想到與廖國棟如何拆帳的問題。

丁說，李恆隆換過腎，有一次跟他提藥界極有名的克里夫蘭藥廠，李告訴他如果SOGO拿回來，會用100億元將克里夫蘭的藥引進台灣；丁說，李恆隆曾拿50萬元支票給他，他不排除錢與SOGO有關，但也可能是李想參與他投資的事業，可惜拿錢時未將彼此權利、義務寫清楚。

丁復華還證稱，2018年公司法修正案通過後一、二個月，郭克銘再約他到「7號咖啡館」拿100萬元給他，當天他轉交廖國棟，廖分他30萬元，他把30萬元中的15萬元分給黨工沈建億，感謝沈支持廖國棟。

偵查檢察官指控廖國棟收受李恆隆的200萬元，因此出席2019年12月18日東吳大學舉辦的公司法適用鑑定公聽會；丁復華說，他不認為一場公聽會價值200萬元，「否則立委就發財了」，事實上是李恆隆感謝廖國棟長久以來的認同及提供協助而給的錢。

涉案立委廖國棟辦公室主任丁復華（前）。 圖／聯合報系資料照
涉案立委廖國棟辦公室主任丁復華（前）。 圖／聯合報系資料照
太流公司前負責人李恆隆（中）。圖／聯合報系資料照片
太流公司前負責人李恆隆（中）。圖／聯合報系資料照片

廖國棟 李恆隆 丁復華

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