「總統鞋師傅」採購弊案 新北警官收10萬紅包判3年徒刑

有「總統鞋師傅」美名的鈞雅皮鞋負責人宋立文，因行賄官員、圍標政府採購案、逃漏稅，遭新北地檢署依貪汙治罪條例、政府採購法等罪起訴，又因居間協調其他廠商投標和洩漏底標價格被追加起訴洩密罪。新北地院依洩漏國防以外秘密罪判宋2年徒刑，同案的台北縣警局（改制前）後勤科警務正張烱德遭判4年6月徒刑。張上訴，高等法院改判刑3年，褫奪公權2年。

本案共牽扯出11名被告，除張烱德（已退休）外皆未上訴，他們多被處得易科罰金之刑或緩刑。

宋立文是「鈞雅皮鞋」第二代，因為曾幫前總統蔣經國、李登輝、陳水扁和馬英九等人製鞋，在業界享有「總統鞋師傅」美譽，但2009年到2011年間，他為取得台北縣警局皮鞋和手電筒等標案，曾多次行賄官員。

張烱德在高院審理時表示他收的錢和職務行為沒有對價關係，不過他在偵查時卻已承認2009年採購案事後有收過紅包，宋立文有說事後會「意思一下」，請款過程中，公文他盡量自己持批、持會，讓對方可以快點收到貨款。他說，會想在不違法範圍內，幫忙宋。

2011年7345雙警用皮鞋採購案，狀況和2009年相似，兩採購案張各收到4萬元賄款。2012年1420支LED手電筒採購案後，張也收到宋立文2萬元感謝金。

張前後共收受10萬賄款，其中兩筆各4萬的犯行高院認為上訴無理，而感謝金2萬元部分，高院考量他違背職務洩漏秘密的行為，是洩漏參與投標廠商的家數，還未涉及投標底價等重要訊息，情節相較輕微，且已繳回全部犯罪所得，足見悔意。