台南議會前專員團購、私人餐敘報公帳 吐還13萬獲緩刑

台南市議會前劉姓專門委員任職委員期間，將個人招待親友聚餐的餐費、水果禮盒及團購蔥抓餅等統一發票及收據，據此請領核銷一般事務費；經檢調清查，劉於2016年起至2018年止，2年間共38件、詐得13萬多元。劉坦承失慮觸法，繳還全部款項，並已退休。台南地院認劉犯利用職務上機會詐取財物罪，應執行1年11月，緩刑3年，褫奪公權3年，向公庫支付10萬元，可上訴。

檢調調閱相關資料，傳喚相關人員說明，議會員工表示，平日會代同仁團購蔥抓餅、水餃、雞塊等冷凍食品，劉也會參加團購，曾指示發票要開立一定金額且抬頭要為台南市議會，但實際上購買的金額並沒有那麼多。

劉友人指出，劉返回老家時，偶爾會找他聊天聚餐，參加聚餐的人大部分是家人及其他同學，聚餐時都是閒聊家裡的事，餐敘目的主要是同學聯繫感情。也有友人證稱，劉偶爾會找他泡茶聊天，曾送水果、蔥抓餅給他，也曾與一起吃飯，而見面都是私人朋友相找聊天，不曾因公務見面。

檢調調查，劉自2012年6月起任職台南市議會專門委員，任職期間，取得購買水果禮盒、抓餅或宴請親友等非公務目的使用消費統一發票或免用統一發票收據後核銷，餐費少則670元、多則上萬元，水果禮盒3600元，蔥抓餅則3500元等，2年間共38件、詐得13萬5729元。