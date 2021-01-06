聽新聞
test
0:00 / 0:00

錯搭捷運3小時丟工作機會 提國賠又因遲到1小時敗訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

林姓男子2018年9月要到新北面試餐廳工作，詢問新北市政府話務人員如何前往後，因誤搭其他班次，失去工作機會。他認為整件事是市府人員提供錯誤資訊導致，興訟要求市府研究發展考核委員會賠償3萬元被駁後，又上訴稱自己不是新北居民，加上路人指錯路，遲了1小時才到法院，希望有到庭陳訴機會，但二審合議庭認為他未提出原審判決違背法令的證據，認為上訴不合法，判他敗訴。

林男興訟主張，自己是因為新北市政府話務人員給了錯誤的機場捷運資訊，才會誤搭班次，被困在捷運站內長達3小時，有桃園大眾捷運股份有限公司開立的誤搭證明為證。因為誤搭，他失去了月薪3萬元的餐廳工作，市府相關局處應負起國家賠償及侵權行為的法律責任，給付他3萬元。

新北地院簡易庭調查，話務人員在電話中提供林男搭乘捷運路線建議，屬於建議服務性質，無法律拘束力，非機關行使公權力的統治權行為。另外，話務人員已提供正確搭乘捷運路線建議，至於林男決定搭乘哪個時段、路線、班次及列車，並非話務人員所能預見，林男面試遲到與話務人員之間無相當因果關係，因此認定求償無據。

簡易庭判決後，林男再提上訴，指自己因路人報錯方向而遲到一小時，導致一審最後以一造辯論被判敗訴，希望二審新北地院合議庭給予表達意見機會。

二審合議庭認為，按依照法律，小額程序的一審裁判上訴或抗告，除非是判決違法，否則不得為之。林男未能舉出一審判決哪裡違法，其上訴即不合法，因此判他敗訴。

林姓男子狀告新北市府給了錯誤的捷運資訊害他迷路、錯過面試，要求國賠。 圖／中央社
林姓男子狀告新北市府給了錯誤的捷運資訊害他迷路、錯過面試，要求國賠。 圖／中央社

機場捷運

延伸閱讀

搭錯車迷路錯過面試 提國賠求償3萬敗訴

新北防疫旅館預約潮湧現 近日恐低於安全存量

日本座間9屍命案上訴截止 被告白石隆浩死刑定讞

機車轉乘到底有無優惠？ 北市承諾研擬實施辦法

相關新聞

交通部航港局燈塔弊案 旺達負責人行賄遭逮送辦

交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐盛景俠，被控辦理本島、外島8座燈塔整建工程設計監造案時，利用職權不實審核工程驗收、...

羅淑蕾告「是誰摔死了李新」3位影人誹謗 郭新政：她告了40人

已故台北市議員李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「是誰摔死了李新」系列短片，前立委羅淑蕾認短片影射她介入珠寶交易，且郭女...

錯搭捷運3小時丟工作機會 提國賠又因遲到1小時敗訴

林姓男子2018年9月要到新北面試餐廳工作，詢問新北市政府話務人員如何前往後，因誤搭其他班次，失去工作機會。他認為整件事...

道路瑕疵害摔車！新北養工處怪騎士超速 法院打臉判賠

從事國標舞蹈教學徐姓男子，2017年8月騎車行經新北市新店區華城路，因路面施工補丁高低差，撞到凸起物自摔，受傷嚴重，半年...

交通部航港局燈塔舞弊案 相關人移送北檢

交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐盛景俠，被控辦理本島、外島8座燈塔整建工程設計監造案時，利用職權不實審核工程驗收、...

大巨蛋維護成本增加遠雄索國賠6千萬 北市盼駁回

大巨蛋復工後，遠雄營造公司認為停工期間受阻進入大巨蛋進行維護，造成維護工項成本增加，提起國賠訴訟，向北巿都發局求償600...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。