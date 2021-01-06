錯搭捷運3小時丟工作機會 提國賠又因遲到1小時敗訴

林姓男子2018年9月要到新北面試餐廳工作，詢問新北市政府話務人員如何前往後，因誤搭其他班次，失去工作機會。他認為整件事是市府人員提供錯誤資訊導致，興訟要求市府研究發展考核委員會賠償3萬元被駁後，又上訴稱自己不是新北居民，加上路人指錯路，遲了1小時才到法院，希望有到庭陳訴機會，但二審合議庭認為他未提出原審判決違背法令的證據，認為上訴不合法，判他敗訴。

林男興訟主張，自己是因為新北市政府話務人員給了錯誤的機場捷運資訊，才會誤搭班次，被困在捷運站內長達3小時，有桃園大眾捷運股份有限公司開立的誤搭證明為證。因為誤搭，他失去了月薪3萬元的餐廳工作，市府相關局處應負起國家賠償及侵權行為的法律責任，給付他3萬元。

新北地院簡易庭調查，話務人員在電話中提供林男搭乘捷運路線建議，屬於建議服務性質，無法律拘束力，非機關行使公權力的統治權行為。另外，話務人員已提供正確搭乘捷運路線建議，至於林男決定搭乘哪個時段、路線、班次及列車，並非話務人員所能預見，林男面試遲到與話務人員之間無相當因果關係，因此認定求償無據。

簡易庭判決後，林男再提上訴，指自己因路人報錯方向而遲到一小時，導致一審最後以一造辯論被判敗訴，希望二審新北地院合議庭給予表達意見機會。