交通部航港局燈塔弊案 旺達負責人行賄遭逮送辦

交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐盛景俠，被控辦理本島、外島8座燈塔整建工程設計監造案時，利用職權不實審核工程驗收、接受飲宴招待與免稅品餽贈、減免違約裁罰金，涉及違背職務收賄與偽造文書等罪；台北地檢署檢察官鍾維翰5日指揮廉政署搜索約談10人，旺達土木包工公司負責人卜善玉深夜移送北檢，不排除強制處分。

同案約談包括負責監造的建築師事務所負責人陳瑞貞、梁家駿夫婦、職員蕭百泉；負責施作工程的旺達負責人夫婦卜善玉、陳宗欽。

廉政署調查，2017至2020年間，盛景俠辦理「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東碇島等8座燈塔整建工程委託規畫設計監造技術案」時，陳瑞貞、梁家駿不定期以2至5萬元行賄盛，並給付外島出差食宿與機票，要求盛利用職權護航放水。

盛景俠明知該建築師事務所指派蕭百泉擔任8座燈塔專任工地監造人員，不可能同時在本島與外島監工，卻於每月收到建築師事務所「工作月報表」、「廠商施工日報表」、「公共工程監造報表」時，未確實審核，還直接「同意備查」，違反規定。

另陳瑞貞建築師事務所、旺達土木公司施作「北椗島、東椗島等二座燈塔整建工程」時，陳瑞貞、梁家駿、卜善玉、陳宗欽4人，為順利取得工程款與避免裁罰，2019年申報竣工，盛景俠會勘時明知工程未達竣工標準，卻將未完成部分當做竣工後履約瑕疵，還於東椗島召開「檢討會議」，製造竣工假象，同年8月給付5百餘萬元「估驗計價款」。