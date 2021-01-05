搭錯車迷路錯過面試 提國賠求償3萬敗訴

新北地方法院。記者陳俊智/攝影

林姓男子狀告新北市府害他迷路、錯過面試，要求國賠。一審認為1999市民熱線話務人員提供正確路線，與遲到無關，判林男敗訴。二審則以林男上訴不合法，裁定駁回而確定。

本案發生於107年9月2日，林姓男子預計到新北市新莊區一家飯店面試，他撥打新北市政府1999市民熱線，詢問建議的交通路線，沒想到搭錯車種，在車站內耽誤2小時才抵達目的地。

林男認為話務人員沒有說明桃園機場捷運分成直達車與區間車，提供錯誤乘車資訊，導致他失去月薪新台幣3萬元的餐廳工作，求償3萬元。

一審新北地方法院板橋簡易庭法官認為，話務人員已提供正確搭乘捷運路線建議，至於林男自主決定搭乘時間、路線、班次及列車等，非話務人員所能預見，話務人員與林男遲到行為之間，並無相當因果關係，與國家賠償法構成要件不合，判決林男敗訴。

林男不死心提起上訴，稱他不是新北市居民，不知如何到達法庭，沿路問了很多人，有人還報錯方向，導致他遲到1小時才到板橋簡易庭，原審以一造辯論判決敗訴，他不服懇請給予到庭陳述意見機會。

新北地方法院合議庭認定林男未表明原判決有何具體違背法令內容，不符合提起上訴的規定，駁回林男上訴確定。