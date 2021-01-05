快訊

美醫療系統快崩潰！洛杉磯救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

搭錯車迷路錯過面試 提國賠求償3萬敗訴

中央社 / 新北5日電

新北地方法院。記者陳俊智/攝影
新北地方法院。記者陳俊智/攝影

林姓男子狀告新北市府害他迷路、錯過面試，要求國賠。一審認為1999市民熱線話務人員提供正確路線，與遲到無關，判林男敗訴。二審則以林男上訴不合法，裁定駁回而確定。

本案發生於107年9月2日，林姓男子預計到新北市新莊區一家飯店面試，他撥打新北市政府1999市民熱線，詢問建議的交通路線，沒想到搭錯車種，在車站內耽誤2小時才抵達目的地。

林男認為話務人員沒有說明桃園機場捷運分成直達車與區間車，提供錯誤乘車資訊，導致他失去月薪新台幣3萬元的餐廳工作，求償3萬元。

一審新北地方法院板橋簡易庭法官認為，話務人員已提供正確搭乘捷運路線建議，至於林男自主決定搭乘時間、路線、班次及列車等，非話務人員所能預見，話務人員與林男遲到行為之間，並無相當因果關係，與國家賠償法構成要件不合，判決林男敗訴。

林男不死心提起上訴，稱他不是新北市居民，不知如何到達法庭，沿路問了很多人，有人還報錯方向，導致他遲到1小時才到板橋簡易庭，原審以一造辯論判決敗訴，他不服懇請給予到庭陳述意見機會。

新北地方法院合議庭認定林男未表明原判決有何具體違背法令內容，不符合提起上訴的規定，駁回林男上訴確定。

機場捷運 面試

延伸閱讀

新北防疫旅館預約潮湧現 近日恐低於安全存量

日本座間9屍命案上訴截止 被告白石隆浩死刑定讞

新北住都更新中心揭牌 侯友宜：盼加速都更

撞傷老婦竟想丟下橋滅口 移工判刑6年定讞

相關新聞

交通部航港局燈塔舞弊案 相關人移送北檢

交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐盛景俠，被控辦理本島、外島8座燈塔整建工程設計監造案時，利用職權不實審核工程驗收、...

交通部航港局燈塔弊案 旺達負責人行賄遭逮送辦

交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐盛景俠，被控辦理本島、外島8座燈塔整建工程設計監造案時，利用職權不實審核工程驗收、...

羅淑蕾告「是誰摔死了李新」3位影人誹謗 郭新政：她告了40人

已故台北市議員李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「是誰摔死了李新」系列短片，前立委羅淑蕾認短片影射她介入珠寶交易，且郭女...

道路瑕疵害摔車！新北養工處怪騎士超速 法院打臉判賠

從事國標舞蹈教學徐姓男子，2017年8月騎車行經新北市新店區華城路，因路面施工補丁高低差，撞到凸起物自摔，受傷嚴重，半年...

大巨蛋維護成本增加遠雄索國賠6千萬 北市盼駁回

大巨蛋復工後，遠雄營造公司認為停工期間受阻進入大巨蛋進行維護，造成維護工項成本增加，提起國賠訴訟，向北巿都發局求償600...

新年首場聯合拍賣開紅盤 台北分署進帳1100萬

法務部行政執行署台北分署今天舉行2021年度「123聯合拍賣會」，包含名牌精品、服飾配件、太陽眼鏡等多件動產以及位於台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。