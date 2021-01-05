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行政執行署聯合拍賣會 進帳2.1億餘元

中央社 / 台北5日電

法務部行政執行署所屬分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，拍定金額高達新台幣2億1627萬餘元，最大筆是新竹分署拍定苗栗竹南土地金額1億多元。

行政執行署新聞稿指出，今天除彰化分署停止拍賣動產，其他12個分署均現場拍賣動產，各分署拍賣不動產則採通訊投標或通訊兼採現場投標方式。

新聞稿提到，本次不動產拍賣部分，包括新竹分署拍賣苗栗縣竹南鎮土地，總面積約10萬餘平方公尺，拍定金額高達1億多元；台北分署拍賣台北市萬華區土地，拍定金額為1111萬元。

此外，各分署拍賣動產部分，金額總計214萬餘元；士林分署拍賣1部車輛、陽信銀行股票、玉飾、掛畫等物品，拍賣價金為87萬餘元；花蓮分署拍賣2部車輛、白米、退熱貼、洗髮精等物品，拍賣價金36萬餘元。

台北分署則指出，分署還舉辦吉祥物「拍寶」抽獎活動，分署長吳義聰在拍賣會向民眾說明台北分署是「正義的實踐者」、「國債的守護者」，更介紹吉祥物「拍寶」是台北分署實踐國家債權的象徵，將為抽中的民眾帶來福氣、增進財源，隨後抽出3名幸運的「拍寶」得主，並與得獎者合影留念。

拍賣會 新竹 法務部

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