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羅淑蕾告「是誰摔死了李新」3位影人誹謗 郭新政：她告了40人

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

盛竹如（右）與郭新政。圖／報系資料照片
盛竹如（右）與郭新政。圖／報系資料照片
已故台北市議員李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「是誰摔死了李新」系列短片，前立委羅淑蕾認短片影射她介入珠寶交易，且郭女在臉書說她「吹狗蕾」，自訴郭新政、盛竹如與參與拍攝的陳逸鴻加重誹謗，一審判3人無罪。羅淑蕾上訴，高等法院今行準備程序，郭女說羅女告了40人，要她別再浪費社會資源。

羅淑蕾自訴，郭新政成立「誰殺死了李新」臉書粉絲專頁，搭配盛竹如的旁白，影射她對李新政治迫害，才導致李新墜樓，影片劇情另包括指她結合黑道，策畫珠寶商沈家民對郭提告，相關內容都是不實指述，毀人名聲。

一審時，郭新政稱製作影片是為了揭弊除陋，並指台灣是民主社會，她評論的內容可受公評。盛竹如說，他依播報文稿演出，羅淑蕾當時是立委，她以立委身分介入珠寶鑽石事件的一言一行，可受公評。陳逸鴻表示他是評論法院強制執行事件及相關裁判，並未提到羅淑蕾。

羅淑蕾不服一審判3人無罪，上訴高等法院。高院今行準備程序，法官先傳郭新政一人到庭。郭新政表示，她所有的資料都來自法院，而羅女當時是立委，現在又自稱是協調人，指羅女斷章取義、指鹿為馬，還恐嚇拍攝影片的律師、盛竹如，是想用濫訴的手段讓人心生畏懼。

郭新政當場出示李新生前手稿，指「黑道」一事李生前就告知，相關畫面有監視器為證。辯護律師表示，郭是說出親身經歷，合理評論。法官諭知3月23日續行準備程序，再傳其餘被告。

郭新政 李新 羅淑蕾

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