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大巨蛋維護成本增加遠雄索國賠6千萬 北市盼駁回

中央社 / 台北5日電

施工中的大巨蛋。 聯合報系資料照片／記者楊正海攝影
施工中的大巨蛋。 聯合報系資料照片／記者楊正海攝影

大巨蛋復工後，遠雄營造公司認為停工期間受阻進入大巨蛋進行維護，造成維護工項成本增加，提起國賠訴訟，向北巿都發局求償6000多萬元。北院今天開庭，雙方委任律師爭辯攻防。

遠雄集團公共事務室副總經理楊舜欽告訴中央社記者，大巨蛋的施工團隊是由日本大林組與台灣遠雄營造團隊合作，這次提出國賠訴訟由遠雄營造公司提告，因為認為權益受損，主要是針對停工時期，因為台北巿政府政策拖延，造成安全維護工項的成本增加，求償金額為新台幣6000多萬元。

遠雄委任律師表示，之前行政法院曾裁准就大巨蛋鏽蝕等部分可復工，如果都發局也准許進場維護，就不會多出這麼多費用。

都發局委任律師則說，遠雄因未按圖對大巨蛋施工遭勒令停工，遠雄雖然聲請停止執行並獲部分准許復工，卻未檢附相關資料，都發局自然無法同意，且都發局實際上是同意遠雄依建築法進場安全維護，是遠雄將「安全維護」與「全面復工」混為一談；撤銷停工的行政訴訟遠雄已敗訴定讞，就算停工產生額外損失，也不應該由都發局承擔。

法官庭末諭知，遠雄應對求償的每筆費用提出說明，證明與停工間的因果關係，下個月初續行審理。

大巨蛋 律師 國賠 遠雄

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