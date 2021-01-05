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新年首場聯合拍賣開紅盤 台北分署進帳1100萬
法務部行政執行署台北分署今天舉行2021年度「123聯合拍賣會」，包含名牌精品、服飾配件、太陽眼鏡等多件動產以及位於台北市萬華區的土地順利拍定，動產加不動產計賣得1120萬4400元，新年度首次拍賣開出紅盤。
由於是新年度首次拍賣，分署為感謝民眾的支持，於不動產開標結束後舉辦吉祥物「拍寶」抽獎活動，抽獎前，分署長吳義聰致詞感謝民眾的參與，向民眾說明台北分署是「國債的守護者」，親自抽出3位幸運的「拍寶」得主。
台北分署說，今天變賣區內的各項名牌精品、服飾配件及太陽眼鏡都被排隊應買的民眾買走，合計賣出9萬4400元的拍賣品；台北市萬華區莒光段底價999萬元的土地，由投標人以高於底價110餘萬元的價格得標。
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