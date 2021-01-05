快訊

周四寒流「比上波更難受」！ 這天最冷雨又多還會下雪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園七連霸前議員張運炳賄選 兩度暫緩執行今發監

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

七連霸前議員張運炳因賄選被判3年6月確定，張兩度因健康因素暫緩執行，今天已由檢方發監。圖／報系資料照
七連霸前議員張運炳因賄選被判3年6月確定，張兩度因健康因素暫緩執行，今天已由檢方發監。圖／報系資料照
桃園市七連霸前議員張運炳，前年在投票日當天，和堂弟在車上交付樁腳1萬1000元至4萬元不等現金，成功以「吊車尾」連任，一、二審被依違反選罷法判刑3年月6，經最高法院駁回確定；桃園地檢原預計去年11月26日執行，因張提出口腔癌心臟病就醫需求兩度暫緩，今天下午已將張發監。

張運炳去年11月26日到桃檢報到時，主張自己冠狀心臟病已裝設支架、心絞痛病史及口腔癌，需要就醫檢查、接受手術，並提出相關醫療證明，檢方考量他判刑確定後都依照檢察官要求，每日到戶籍地派出所簽到，也繳回法院判沒收的預備賄選金額82萬1000元。

檢方第一次同意他暫緩執行3周，並訂去年12月17日報到，因張仍有健康因素，檢方尊重其就醫權利，第二度同意其暫緩，直到今天再度報到，確認身體狀況後將其執行發監。

心臟病 口腔癌 選罷法

延伸閱讀

桃園男酒駕第9犯被抓 法院斥未獲教訓判刑1年

跨年夜入監！桃議員蘇志強賄選判3年4月 今發監執行

前桃園市議員張運炳賄選判刑定讞 預計11月26日發監

相關新聞

燈塔驗收涉弊遭廉政署搜索約談 航港局回應了

交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐盛景俠，被控辦理「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東碇島等八座...

隋棠惋惜單親媽勒殺小姊弟判死刑 凶手改口：意識薄弱

吳姓單親媽媽去年2月在汽車旅館下藥迷昏7歲女兒和6歲兒子，再勒斃子女，新北地院認為她只抱怨孩子都是她在照顧、沒有自由，批...

大巨蛋維護成本增加遠雄索國賠6千萬 北市盼駁回

大巨蛋復工後，遠雄營造公司認為停工期間受阻進入大巨蛋進行維護，造成維護工項成本增加，提起國賠訴訟，向北巿都發局求償600...

羅淑蕾告「是誰摔死了李新」3位影人誹謗 郭新政：她告了40人

已故台北市議員李新前女友郭新政找媒體人盛竹如拍攝「是誰摔死了李新」系列短片，前立委羅淑蕾認短片影射她介入珠寶交易，且郭女...

新年首場聯合拍賣開紅盤 台北分署進帳1100萬

法務部行政執行署台北分署今天舉行2021年度「123聯合拍賣會」，包含名牌精品、服飾配件、太陽眼鏡等多件動產以及位於台北...

桃園七連霸前議員張運炳賄選 兩度暫緩執行今發監

桃園市七連霸前議員張運炳，前年在投票日當天，和堂弟在車上交付樁腳1萬1000元至4萬元不等現金，成功以「吊車尾」連任，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。