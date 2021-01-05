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桃園七連霸前議員張運炳賄選 兩度暫緩執行今發監
桃園市七連霸前議員張運炳，前年在投票日當天，和堂弟在車上交付樁腳1萬1000元至4萬元不等現金，成功以「吊車尾」連任，一、二審被依違反選罷法判刑3年月6，經最高法院駁回確定；桃園地檢原預計去年11月26日執行，因張提出口腔癌、心臟病就醫需求兩度暫緩，今天下午已將張發監。
張運炳去年11月26日到桃檢報到時，主張自己冠狀心臟病已裝設支架、心絞痛病史及口腔癌，需要就醫檢查、接受手術，並提出相關醫療證明，檢方考量他判刑確定後都依照檢察官要求，每日到戶籍地派出所簽到，也繳回法院判沒收的預備賄選金額82萬1000元。
檢方第一次同意他暫緩執行3周，並訂去年12月17日報到，因張仍有健康因素，檢方尊重其就醫權利，第二度同意其暫緩，直到今天再度報到，確認身體狀況後將其執行發監。
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