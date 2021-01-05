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大巨蛋停工增加成本！遠雄提告開庭要北市府國賠損失

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

大巨蛋。圖／聯合報系資料照片
大巨蛋。圖／聯合報系資料照片

遠雄大巨蛋已全面復工，拚明年完工，但先前被勒令停工而增加成本支出，另商場、影城等空間退縮，遠雄向台北市政府都發局求償，台北地方法院今開庭，雙方針鋒相對。

遠雄委任律師主張，市府做出停工處分後，公司支付多項費用，包括租金、保全、除鏽等，認為此部分成本支出應由市府負擔；另市府以「假借防災之名，行復工之實」的理由，來懲罰遠雄，且2015年6月5日發函提供資料後，市府仍不願意和他們開會檢討，市府在短短6天內決定如何保障工地大底及其他危及公安事項，為何龐大的公共量體，市府卻用如此粗率管理方式？

都發局律師指出，市府自始不斷提醒遠雄停工區域仍應依建築法規定施作安全維護措施，不像遠雄所述是爭執工安問題，認為遠雄惡意扭曲事實；再者，遠雄一直把建築法規定和能否全面復工的問題混為一談，企圖掩蓋施工的嚴重缺失。

都發局認為，遠雄訴求仍在於違法全面復工，且未提出相關資料證明，口說無憑，且停工處分已經行政法院確認合法，停工也是遠雄自己行為招致，增加費用不能向市府請求；另遠雄提出的損害求償範圍，部分並非在停工之後產生的，認為遠雄應先確認求償項目的因果關係。

遠雄指出，台北市政府以建築法地63條規定威嚇不准進場施作安全維護工程，且在行政法院裁定後，遠雄要求備查，市府仍一再阻撓，這就是提出求償項目的因果關係；另聲請鑑定。

法官諭知遠雄應提出求償項目細節、請求期間的說明，定3月4日下午2點半再開庭。

建築 北市 律師

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