燈塔驗收涉弊遭廉政署搜索約談 航港局回應了

台北地檢署。聯合報系資料照 交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐盛景俠，被控辦理「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東碇島等八座燈塔整建工程設計監造案」兩項工程案期間，涉利用職權不實審核工程驗收、接受招待與免稅品餽贈、減免違約裁罰金，有違背職務收賄與偽造文書等罪；台北地檢署今天指揮廉政署兵分八路搜索，約談盛景俠等十人到案。對此，航港局說，全力配合廉政署調查燈塔工程，強調如涉不法絕不寬貸。

航港局表示，有關今天上午法務部廉政署廉政官至航港局調卷並約詢航安組技佐盛姓承辦人一案，已請政風室協助釐清案情，並靜待司法調查，同仁若涉不法絕不寬貸，並追究相關人員責任，後續情形將待調查後主動對外說明。

航港局說，有關法務部廉政署廉政官今天上午搜索航港局航安組盛姓承辦同仁，經了解係渠於107年至108年辦理金門北椗及東椗島燈塔整建工程，疑有估驗不實，圖利廠商情事，航港局局長葉協隆已立即召集局內相關主管同仁，要求清查有無類似案件，檢討完備工程採購辦理程序，加強工程採購教育訓練，杜絕再有類似情事發生。