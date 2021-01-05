資安疑慮拒絕換發數位身分證 律團：人民有資訊自主權

內政部將換發數位身分識別證（New eID），引發資安與隱私爭議，台灣人權促進會召集58名各領域民眾擔任原告，集體提出預防性不作為之訴。台北高等行政法院今第三度開庭，雙方展開激烈攻防，全案改訂下月2日上午11點續行審理。

起訴指出，依國民身分證全面換發辦法規定，全面換證作業結束前內政部應公告舊證失效日期。戶籍法規定，國民身分證全面換發及舊證失效日期由內政部公告並刊登政府公報。公告後原告即無救濟管道，有必要預為起訴。

原告律師團在書狀內提出司法院前院長翁岳生、中研院法研所所長李建良曾論述的學理作為「預防性不作為訴訟」判斷依據，也舉出德國行政訴訟法、日本法相關法條供法官參考。

原告律師團召集人林煜騰主張，內政部將發行違法違憲的數位身分證，而紙本舊證失效後，當事人將失去國家憲法所賦予權利，包括剝奪應考試、服公職等。事後救濟是「緩不濟急」且會產生不可回復損害。

內政部指出，現行身分證六代卡有兩大問題，防偽造保固只到2016年，辦很多重要手續需雙證件，防偽功能越來越薄弱；第二，背面父母、配偶姓名、戶籍地址，換七代卡主要為解決防偽、個資洩漏問題，且可選擇是否附加自然人憑證功能。

原告律師團表示，身分證最初功能是戶籍管理，超過這範圍資訊本來就沒必要寫在上面，內政部隱藏個資方式就是數位化，會造成大規模個資流出風險，且遠遠大於現行紙本身分證。

原告律師陳鵬光說，防偽是要改善現行身分證而非發行新證，如果認為揭露過多資訊，也應檢視現行。站在同樣比較基準點，兩者被濫用時紙本傳播性較少，被駭客攻擊的話數位內容可以輕易複製、廣泛流傳，侵害更大。

陳說，現行不必要資訊可在影印後加以遮蔽，人民可在政府無作為之下自己保護，新證會讓人民資訊不知不覺流出，「資訊自主權是人民基本權！」人民可自行控制流出範圍，自己決定、負責，才是較符合憲法價值。

內政部委任律師葉奇鑫辯稱，原告訴之聲明難以執行，因為如果被執行，內政部將永遠無法再換發身分證，且持舊證者都不用換證。戶役政系統數位化已幾十年，法官、檢察官都可查詢，從沒聽過資料庫被攻擊，數位晶片身分證也是連結此資料庫。