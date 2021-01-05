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交通部航港局爆弊案！燈塔整建工程「免稅品餽贈」 廉政署約談10人

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交通部航港局燈塔驗收涉弊 廉政署搜索約談10人

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片
交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐盛景俠，被控辦理「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東碇島等8座燈塔整建工程設計監造案」2項工程案期間，涉利用職權不實審核工程驗收、接受招待與免稅品餽贈、減免違約裁罰金，有違背職務收賄與偽造文書等罪；台北地檢署檢察官鍾維翰今天指揮廉政署兵分8路搜索，約談盛景俠等10人到案。

同案約談包括負責監造的建築師事務所人員陳瑞貞、梁家駿、蕭百泉；負責施作工程的旺達土木包工公司職員卜善玉、陳宗欽。

2017至2010年間，盛景俠辦理「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東碇島等8座燈塔整建工程委託規畫設計監造技術案」時，陳瑞貞、梁家駿不定期以2至5萬元價格行賄盛景俠，並給付外島出差食宿與機票，要求盛景俠利用職權護航放水。

盛景俠明知該建築師事務所指派蕭百泉擔任8座燈塔專任工地監造人員，不可能同時在本島與外島監工，卻於每月收到建築師事務所「工作月報表」、「廠商施工日報表」、「公共工程監造報表」時，未確實審核「同意備查」。

另外，旺達土木公司施作「北椗島、東椗島等2座燈塔整建工程」時，履約期限為2018年7月，隔年申報竣工完畢，盛景俠明知工程未竣工，不僅於東椗島召開「檢討會議」，製造竣工假象，還支付廠商「估驗計價款」500餘萬元。

廉政署追查，盛景俠明知陳瑞貞未赴東椗島出席主持該場「檢討會議」，卻在接獲陳瑞貞交付工作月報表與會議記錄後，逕行簽辦「書面驗收」，直到2010年6月才由航港局指派主驗人員前往驗收；調查顯示，盛景俠知悉工程逾期280天，卻自行簽辦「減免廠商逾期違約金」，讓廠商原本要被裁罰70多萬元，減低為18萬元，有貪汙圖利弊端。

燈塔 建築 航港局

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