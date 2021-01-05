隋棠惋惜單親媽勒殺小姊弟判死刑 凶手改口：意識薄弱

吳姓單親媽媽去年2月在汽車旅館下藥迷昏7歲女兒和6歲兒子，再勒斃子女，新北地院認為她只抱怨孩子都是她在照顧、沒有自由，批她泯滅人性，依殺人罪判處死刑。吳女上訴，高等法院今開庭，她除了說「判太重」外，也改口行凶時已服安眠藥而「意識薄弱」，還說自己不只吃4顆，而是「吃一堆」。

當時一審判決結果出爐，婦女新知基金會質疑從法院判決文字與量刑，看不到單親困境，認為政府不該漠視單親家庭自生自滅；藝人隋棠也在臉書上寫下「彷彿法官用行動搧了所有為生活、為孩子拼命的母親一大耳光。」、「在位者的眼睛有好好注視過人間嗎？」沒多久，輿論反批隋棠沒看完整判決書就批評。

吳姓女子在2014年離婚後，獨自扶養一對兒女，工作不穩定，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。去年2月13日，吳女因生活作息和對小孩教養方式等問題與家人摩擦，帶著一對兒女離家投宿汽車旅館，在汽車旅館內，吳女想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日再次下藥迷昏兒女後，不顧孩子在昏睡中掙扎抵抗，以童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走。

新北地院審理時，吳女坦承勒斃兒女，但只表示這7年都是她在撫養兒女，獨自面對輿論壓力和異樣眼光，找工作也不順遂，24小時不論去哪兒都要帶著孩子，完全沒有個人自由。吳女律師向法院聲請精神鑑定，結果顯示案發時她的精神狀況正常。合議庭認為她的辯詞是在正當化勒斃兒女犯行，殺人方式殘忍異常、行徑冷血，極端惡劣，判她死刑。

高院今開庭時，法官表示檢察官與地院的認定相同，詢問吳女對證據能力有無意見？吳女先是啜泣說「承認」，接著說因經濟壓力、與家人不合，才會殺害小孩。吳女說，離婚時前夫答應月付2萬贍養費，但後來卻食言，她還得去借學費；但對於為何與哥哥吵架，她說「忘記了」。

法官問「殺小孩前有跟他們說要一起走？」，吳女回答有跟小孩說「我們一起去找外婆」，而小孩說「好」。法官逐一詢問下手細節，包括第一次用枕頭悶死不成、再下藥用童軍繩絞殺小孩、為何傳訊息給前夫等，吳女更改說詞，表示勒小孩時自己已經服用安眠藥，意識薄弱，且服用的劑量不只4顆。

一審認定吳女在殺害兒女後才服用「4顆」安眠藥，但她今辯稱總共帶了2、30顆安眠藥到現場，自己下手前就有吃藥，後來「吃一堆」。吳女還辯稱警方偵訊時，她「藥效沒退」，不知筆錄實不實在。

法官詢問殺害孩子後的感想，吳女稱無法原諒自己，也不知道是否會尋短。辯護律師廖蕙芳、林鴻文、李晏榕指一審判決違法又不當，並稱亞東醫院的精神鑑定不嚴謹，沒有訪談她身邊的人，聲請再送鑑定。律師主張一審的死刑判決誤解兩公約精神，且量刑未盤點刑法57條科刑標準。