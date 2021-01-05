桃園男酒駕第9犯被抓 法院斥未獲教訓判刑1年

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照 桃園吳姓男子酒駕前科累累，過去已經8次被法院判刑確定，但他不知悔改、漠視大眾交通安全，再度喝米酒騎機車上路，結果被警方攔查測得呼氣值每公升0.69毫克；法院認為，政府三令五申宣導不能酒駕，吳過去屢被判刑卻未獲教訓，不宜判易科罰金刑度，這次第9犯判他1年，可上訴。

檢方起訴指出，吳男（50歲）去年8月17日下午喝米酒，明知酒後不得駕車，卻仍騎機車上路，下午2點多行經龜山區新興街、樹人路口被警方攔查，測得呼氣值每公升0.69毫克，依公共危險現行犯將他送辦。

檢方訊時，吳坦承不諱，有相關酒測紀錄、警方舉發單佐證，檢方認為他犯嫌明確，且2019年才剛被依公共危險罪判刑6月，顯然不知悔改，構成累犯，依法起訴向法院建議加重其刑。

法院審酌，吳之前已經有8次酒駕公共危險被判刑確定，最近一次還被判刑6月，但吳男卻在次酒駕，顯然就刑罰反應力薄弱，難諭知得易科罰金的刑度。

法院認為，吳明知酒駕會造成交通安全疑慮，對於往來人車、自身都有高度危險性，且政府也三令五申宣導不能酒駕，竟還枉顧安全喝酒上路實屬不該，且他這次酒測值0.69，騎機車在市區道路所生危險，過去又屢屢被判刑，顯未獲教訓，這次第9犯依公共危險罪判他有期徒刑1年。

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