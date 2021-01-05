賓士車進地下停車場遇大雨竟泡湯 管理業者賠127萬確定

李姓女子向鄭姓停車格所有人承租車位，但2017年6月的一場大雨造成地下停車場淹水，她市價200萬元的賓士車「泡湯」，事後只能以73萬元賣車。李女認為祐家開發建設公司沒取得停車場登記證就經營，且在下大雨時沒有任何防護，提損害賠償訴訟，求償127萬元，台北地院如數判准。祐家開發公司上訴，高等法院今駁回確定。

李姓女子表示，2015年5月起即向鄭姓男子承租台北市松山區民生東路的一處地下室停車位，而祐家開發公司負責管理，每個月還向鄭收400元管理費，她認為祐家開發有維護停車場安全的責任，讓停放的車輛不受侵害。

2017年6月2日下大雨，李女指控祐家開發未堆疊沙包阻擋雨水，也沒有提供其他防護設備或措施，大量雨水就這樣沖入地下室並淹沒她的車，明顯有過失。

祐家開發在這間地下室經營收費停車場，除將所有的停車位出租他人或提供臨停外，也向其他停車位所有人按月收取400元的管理費，且每日營業時間派駐一名人員駐守停車場入口處，負責管理車輛人員進出。

高院認為從此可見祐家開發是經營者，而李姓女子每月繳交給鄭姓車位所有人的租金，其中400元是作停車場電費、維護費用，她雖非直接向祐家開發承租車位，但車位仍在祐家開發管理的範圍，因此李女也屬接受祐家開發提供停車服務之人，屬消費者保護法所稱的消費者。