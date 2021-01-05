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太可惡了！孫子持菜刀逼八旬嬤到處向鄰居借錢

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

楊姓男子多次向阿嬤暴力討錢，阿嬤聲請保護令，但保護令到期後，楊持菜刀上門，恫稱「若不去借錢就殺死」一路持刀尾隨阿嬤逼迫向鄰居借錢，得手5千元後離去。士林地院審結，楊犯攜帶凶器強盜罪，累犯，處有期徒刑7年6月。

判決指出，35歲楊男在去年6月13日，持菜刀進入阿嬤家，喝令交出手機、現金，見錢包內真的沒錢，隨即恫稱「若不去借錢，就要殺死你及父親」，全程攜帶菜刀尾隨阿嬤，阿嬤只能配合指示，向鄰居借款2千元，又因太緊張密碼輸入錯誤，自動櫃員機領錢失敗，再度遭逼迫向另一名鄰居借3千元，楊男跟著阿嬤回到住處後，取走5千元返還手機，威脅不得報警或告知父親，隨即離去。

阿嬤和父親報案稱，楊長期無正當工作，日常生活花費均仰賴家人，因前案釋放後，僅收斂一陣子就故態復萌。檢警傳喚鄰居作證，證實楊男當時尾隨阿嬤，在家門口等候。

楊男辯稱，沒有帶著凶器強盜，和阿嬤外出時，阿嬤都沒有嘗試逃脫求救，沒有喪失自由意志而不能抗拒。合議庭認為，根據證人說詞以及監視器畫面，均可證實確實犯攜帶凶器強盜罪，不採信楊的說詞。

阿嬤在法院稱，因害怕才會問「要跟誰借」孫子就說下樓跟鄰居借，且要一起行動，過程中都乖乖配合，不敢跟鄰居說被持刀威脅，怕孫子對鄰居不利，回到家中遭取走5千元。

合議庭指出，阿嬤畏懼孫子持刀相脅，導致不能抗拒，只能配合指示行事；金屬製菜刀全長約30公分，刀鋒銳利，衡量當時狀況阿嬤是八旬老婦，隻身面臨正值壯年的孫子持刀威脅交出現金，難以期待冒著生命危險積極反抗，認定阿嬤當時全然遭受壓制無法反抗，達到不能抗拒程度。

合議庭審酌，楊曾對父親實施身體上不法行為，違反保護令，去年1月執行完畢出監，同年6月再度犯案，持菜刀對家庭成員阿嬤強盜，犯後否認犯行，全案依照攜帶凶器強盜罪，累犯，處7年6月徒刑。犯罪所得5千元沒收或追徵其價。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

阿嬤 強盜

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