挨告遭求償百萬 羅智強嗆：謝長廷為核食回台卻不出庭

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠3年前9月疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，指謝長廷把壓力推給蘇啟誠，被謝長廷提告求償100萬元。台北地方法院今開庭，羅智強受訪前指出，「吃完萊豬吃核食」，謝長廷風塵僕僕從日本來台灣，替日本核食來台灣帶風向，擺明人民是一月吃萊豬，不知什麼時候吃核食，謝長廷明明可以來台灣替核食帶風向，為何不為自己名譽出庭？

他說，他指責謝長廷對於關西機場風波中卸責推諉，以至於綠營媒體、民代全力砲火集中攻擊大阪處長蘇啟誠，蘇最後以死明志，造成優秀外交官之死的悲劇，謝長廷提告求償百萬元，「我也不怕你謝長廷告」，呼籲謝長廷回台灣到法庭和他對質。

羅智強質問謝長廷，是否曾說過「大阪離很遠、大阪有錯自己道歉」、「大阪歸外交部任命」，是否切割大阪處責任，但謝長廷的頂頭上司外交部長吳釗燮卻說，謝長廷對大阪處有指揮監督之權，「今天謝長廷是不是也要告一告吳釗燮？」

他說，謝長廷對大阪有指揮監督之權，卻推卸責任攻擊蘇啟誠，「蘇的死難道謝長廷你沒有一點羞愧嗎？」他看不慣這一切事情，才會第一個揭發idcc帶風向攻擊大阪處，之後查出idcc是謝長廷愛將楊蕙如養的網軍，「這麼巧都和謝長廷有關係」。