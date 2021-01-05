工人鋪烤漆板16公尺摔下亡 老闆未督促扣安全帶被判5月

台中市裕鑫興業有限公司劉姓老闆，承攬太平區德明路民宅的烤漆板工程，僱用林男等人施工，劉未設置符合規定之必要安全設備及措施，林未確實扣上安全帶，在16公尺墜落，致頭部重創死亡，台中地院科處裕鑫實業有限公司罰金新台幣10萬元，再依過失致死罪判處劉男徒刑5月，得易科罰金。

判決書指出，劉男為裕鑫興業有限公司的負責人，受業主「阿發」的委託，承攬修繕「阿發」所有、坐落於台中市太平區德明路民宅的烤漆板施工工程，乃聘僱林男（已歿）等4人一同施工。

劉男等於今年1月13日，疏未注意未設置符合規定的必要安全設備及措施，也未確實督導林男使用安全帽、安全帶，致林男於同日下午，進行屋頂鋪設烤漆浪板作業時，因未確實扣上安全帶，而在屋頂因踩彎烤漆浪板而自約距地面16公尺高處墜落，撞擊2 樓樓板後再墜落至地面，經送醫急救，因頭骨破裂、外傷性休克而不治死亡。