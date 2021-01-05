乾兒子自爆「鴨王」 醫美貴婦粗口批：長那樣怎當鴨

48歲醫美業的張姓貴婦指控「乾兒子」32歲施姓男子，上月30日涉搬走她豪宅共值3000萬元財物，警方前晚在高雄前鎮區逮施、搜扣1200多萬元現金，另追查他疑將多個金條，去銀樓熔成1大塊；檢方昨晚聲押，雄院認定犯嫌重大、有共犯協助接應未到案，有串滅證之虞，裁定施羈押禁見。

據了解，施姓男子不僅全盤否認犯行，辯稱是自己所賺取，還向檢警自曝在中國大陸當「鴨王（指男公關、男模）」，讓張姓貴婦昨晚氣得臉書貼文罵「X，我臭掉了我，一堆人在討論單身貴婦家住鴨王」，她也公布施的整形前後照片，怒批「他長那樣怎麼當鴨啦」。

施姓男子昨晚移送雄檢時，身穿黑色長版大衣、背名牌側包，顯得潮流，身高超過180公分，乍看身形不差；據透露，檢警前往施位於前鎮區住處搜索，發現他的鞋子至少20雙，不乏名牌服飾配件。

至於兩人之間關係？張姓貴婦起初貼文稱，施姓男子自稱從小被家暴，但到她家作客後就不走，一直說沒地方住而借住，昨天張婦再PO兩人對話截圖，她曾罵他「我沒有這種兒子」等語；施則稱有同居，張婦每月給他30萬到50萬元的零用錢。

據指，施姓男子反咬，上月底張姓貴婦的員工旅遊去東部3天，他未一同前去，沒想到因此出現爭執，認為女方的說法陷害他。

檢警查出，施姓男子新冠肺炎疫情之前，非常頻繁出入中國大陸及柬埔寨，約去年6月住進張姓貴婦位於高雄美術館附近的豪宅，去年12月29日他趁張婦不在家，進入豪宅並拉行李箱離去，連續上、下樓搬運5趟，他母親、另1男子分別開車來幫載東西；之後施到左營拿1包東西給1名男子，他另持多個金條到銀樓熔成1大塊。

檢警前天晚間一路追到前鎮區崗山仔，在施姓男子住處附近拘捕到他，待經營小吃攤的施母、施妹返家，搜索車輛、屋內，扣得一綑綑的現金共1200多萬元，但經詢問，施母應被他以「搬家」名義去協助，並不知情竊盜，暫被列為證人。

檢警另追出，施姓男子已持約7公斤的金條到高雄某銀樓，要求熔成1大塊，再掏100萬有意要加碼買黃金，警方迅速趕往銀樓，幸好業者事先拍照存證，比對確認他拿去金條，跟貴婦遭竊的為同一編號，立即搜扣。

檢警目前鎖定2名共犯，施姓男子還辯，當天開車來載他的是張姓貴婦乾弟弟，始終否認行竊。