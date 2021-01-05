騎車撞傷老婦還丟下橋企圖滅口 越南移工判關6年定讞

越南籍男子阮文民前年無照騎車撞傷杜姓老婦，他為脫罪徒手抱起杜婦丟下橋，所幸杜婦被樹枝卡住撿回一命，一審依殺人未遂罪判刑8年，二審改判6年，執行完畢後驅逐出境，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，阮文民2017年來台在新北市瑞芳區某機械公司上班，他2019年12月24日晚間9時許，無照騎乘機車行經瑞芳楓林橋，不慎撞擊杜婦，他見杜婦昏倒仍存活，又想脫免刑責，徒手抱起杜婦橫越橋上護欄，準備將杜婦扔下橋，被汪姓公車司機撞見，大喊「不要」、「千萬不可」。

阮文民聽聞仍執意鬆手，讓杜婦摔落橋下，再推著騎車跑步離去；汪見狀求助同事，他記下阮的車號報警處理，警方事後以吊車救起卡在數目上的杜婦，送醫急救撿回一命，但右腳粉碎性骨折、全身擦挫傷。