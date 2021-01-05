撞傷老婦竟想丟下橋滅口 移工判刑6年定讞

越南籍阮姓移工騎車行經新北市瑞芳楓林橋時撞上老婦，還將她丟下橋後逃逸，所幸老婦撿回一命。二審依殺人未遂罪判處阮男6年徒刑，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

法院判決指出，阮男自民國106年來台，受僱在新北市一家機械公司上班，並住在公司宿舍。108年12月24日晚間9時許，他騎乘機車行經新北市瑞芳區楓林橋上，撞上杜姓老婦。

阮男肇事後下車查看，見老婦似已昏迷，為脫免責任，以雙手將仰躺的老婦抱起準備丟下橋，適巧一名汪姓公車司機撞見，隨即帶手電筒下車奔跑向前，在相距10公尺左右，大喊「不要」（國語）、「千萬不可」（台語），企圖加以阻止。

詎料阮男仍鬆手讓老婦掉落在楓林橋下，並急推機車跑步離去。所幸老婦被橋下樹木卡住而未跌落至深處，但仍受有腳部粉碎性骨折、全身擦挫傷。警方依汪姓司機記下的車牌號碼，循線逮捕阮男。

一審基隆地方法院審理時，阮男辯稱為了背老婦到附近攔車送醫，途中老婦身體癱軟不慎掉落橋下。一審不採阮男說法，認定阮男企圖殺人滅口，依殺人未遂罪判處有期徒刑8年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，阮男坦承殺人未遂。二審認為，阮男犯行是出於殺人的不確定故意，一審認定為直接故意並不適當，且一審主文諭知判刑8年，理由欄卻記載10年，也有不當，因此撤銷改判。

二審審酌，阮男罔顧他人性命、惡性重大，但已賠償被害人新台幣25萬元並達成和解，依殺人未遂罪判刑6年，並諭知執行完畢或赦免後驅逐出境。

案經阮男提起上訴，最高法院認為二審判決並無違法，日前駁回上訴定讞。