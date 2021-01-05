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台南女冒用29人名義詐取54支手機 僅賺27萬元被判2年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市莊姓女子3年前利用遠傳電信開放線上申辦高資費免預繳搭配iPhone等高階手機方案，可經由宅配人員送貨時，再取回國民身分證、健保卡雙證件影本及客戶在申請書上簽名即可完成辦理之便，冒用他人名義申請，取得手機後再變賣牟利。

莊女賣出54支手機、抽佣27萬元，台南地院認莊女共同犯行使偽造私文書罪，共29罪，各4月徒刑，應執行2年徒刑，可上訴。

檢警調查，莊女及黃姓男子取得申請人身分證、健保卡等證件影本之後，冒用申請人的名義向亞太電信申請4G行動預付卡，或以代理人名義向台灣大哥大申請預付卡門號，取得亞太、台灣大哥大及台灣之星等門號，向遠傳電信申請以攜碼辦理高費率的手機優惠方案，以新竹貨運寄送到宅配地址。

兩人擔心露餡，申請人為男生由黃收受，申請人為女生則由莊女收受，當場將雙證件影本交給新宅配人員，再將資料交回遠傳電信。莊女取得手機後，陸續轉賣給4家不知情通訊行，而莊女每賣出1支手機可獲5000元的報酬。

直至被冒用人申請的遠傳電信門號並未依規定繳交電話費、專案補貼款等費用，遠傳電信查閱相關申請資料才發覺有異而報警處理。經高雄市刑大前年9月19日，前往莊女台南市住處搜索，循線查獲。

據調查，共29名受害人，莊女共賣出54支手機，獲利27萬元。莊女審理時，坦承犯行。另黃姓男子另案審理。

台南地院審酌，莊女因冒用他人名義申辦電信門號及手機使用，而犯行使偽造私文書等罪，經該院於2012年判處3月徒刑，緩刑2年確定。未料，她猶不思悔改，竟為私利，再度冒用他人名義申請門號，並以攜碼辦理高費率的手機優惠方案，詐取手機變賣得款，遭冒用名義的被害人共計29人，詐取的手機達54支，所為應予非難。

因而量處莊女共同犯行使偽造私文書罪，共29罪，各處4月徒刑，可易科罰金，應執行2年徒刑，並沒收犯罪所得。有期徒刑貳年，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日

台南地院指出，莊姓女子再度冒用他人名義申請門號，遭冒用名義的被害人共計29人，認她共同犯行使偽造私文書罪，共29罪，應執行2年徒刑。圖／本報資料照
台南地院指出，莊姓女子再度冒用他人名義申請門號，遭冒用名義的被害人共計29人，認她共同犯行使偽造私文書罪，共29罪，應執行2年徒刑。圖／本報資料照

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