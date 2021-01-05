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睡在車上被警察叫醒做酒測？無法證明酒後駕駛獲不起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園王姓男子被警方盤查測出酒測值達每公升0.53毫克，被依酒駕現行犯送辦，他喊冤自己雖有喝酒，但是朋友載他到停車處，一上車就開始睡覺沒有移動，睡夢中才被警察叫醒酒測；檢方調查，警方雖以酒測值、舉發通知書為證，但無法證明王有「酒後駕駛行為」，認定他犯嫌不足不起訴。

警方指出，王男（61歲）去年9月7日晚上在龍潭大池附近喝高粱酒，隔天仍開車上路要回家，凌晨5點多行經中興路九龍段被攔檢、盤查，經測得呼氣酒測值每公升0.53毫克，依公共危險現行犯將他送辦。

檢方訊時，王矢口否認酒駕，辯稱自己是朋友開車載他到龍潭大池，喝酒後也是別人載他到自己停車的位置，現場就是警方查獲地點，但自己是一上車就在睡覺，並沒有移動車子。

王還說，當時他是睡到一半，警察就靠近把他叫醒做酒測；檢方查，警方查獲王酒駕，是以酒測值、舉發違反道路交通管理事件通知單等依據。

但檢方認為，本件王男之所以被查獲，是因為他車輛停在路邊被警方盤查，與王辯稱情節相符合，可見他說法並非沒有依據。檢方指出，就算王男有喝酒，但本件查無證據證明，王男在喝酒後有何駕駛行為，認定他犯嫌不足不起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒測 酒駕

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