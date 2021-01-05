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專挑景美女中旁犯罪 露鳥俠稱女學生多時很興奮

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

高姓男子選擇台北市文山區景美女中附近的手搖飲專賣店前「露鳥」，檢警偵辦，他稱會選那裡是因旁邊有很多女學生；台北地院認為，高不止一次犯同罪質的罪，依公然猥褻罪，累犯，重判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

高偵查中說，會選那裡，是因為旁邊有很多女學生，「我露鳥時很興奮」，法官因此認為，高對於犯罪地點會行經許多女學生有「預計」、「期待」，刻意為之，不僅破壞社會秩序及善良風俗，更造成目擊民眾心理不舒服、恐懼或陰影。

去年9月15日晚間8時15分，高在台北市文山區「咖啡超人」飲料店前的公車站牌候車處，將生殖器裸露於褲外，用手來回抽動自慰供人觀覽；2天後的同一時段，高重返現場「再來一次」，廖姓等5名女學生見狀報警處理，文山第一分局逮捕高，移送地檢署查辦，高自白犯罪，檢方聲請簡易判決處刑。

法官調出犯罪紀錄發現，高2014年在新北市犯妨害風化罪判刑5月，同年在台北市又犯妨害風化罪判刑4月，2015再犯性騷擾罪判刑4月，法院訂應執行刑11月；高2015年4月24日入監，2016年3月18日出監還是再犯罪，依累犯規定加重其刑。

判決說，高為滿足私欲在公車候車處露鳥，該處鄰近景美女中，可見高刻意犯罪，此外，他還有詐欺、毒品、性侵害前科，考量相關情狀，依公然猥褻罪判他有期徒刑5月。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

猥褻 景美女中 性騷擾

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