醫師與女病患1段畸戀 女夫及醫師娘分別求償

男子阿信（化名）以妻子小蘋與醫師阿誠（化名）外遇，向阿誠求償，法官從阿信所提供的照片內容「2人拍婚紗照；在床上共躺同枕頭，阿誠赤裸上身，小蘋身著白色浴袍，頭部倚靠在被告左側肩上」，判阿誠賠償阿信30萬。醫師娘小秋（化名）則向小蘋請求損害賠償，法官判小蘋給付精神慰撫金17萬。可上訴二審。

阿信表示，他與小蘋（化名）於12年前結婚，婚後育有2名未成年子女，原本感情融洽。未料，小蘋於2018年11月間，向他坦承她醫師阿誠發生外遇。

小蘋自承：她自2012年間即在阿誠開設診所診間內發生第一次性行為，2人開始交往且陸續發生性行為，地點除診間外，亦曾相約至旅館，而最近2次發生性行為，2018年10月11日於她住處發生1次性行為、同年11月5日在中市海頓汽車旅館發生1次性行為，並將拍攝的親密照片提供給阿信，經阿信請求損害賠償。

阿誠辯稱，小蘋原是他的看診病人，自2011年12月起至2018年10月止，她曾經數次前往被告診間就診。 他從未與她發生性行為，而阿信提出LINE對話，並非他所傳。

法官以阿信所提出照片，其中小蘋身著婚紗，阿誠身著便服在一旁緊靠她，並手攬她的腰部；小蘋身著婚紗，阿誠身著西裝，2人相視而笑，雙手互握，阿誠右手為她右手載戒指的婚紗照；阿誠與小蘋在床上共躺同一全白色枕頭，阿誠赤裸上身，她身著白色浴袍，頭部倚靠在阿誠左側肩上，持手機面露笑容對鏡頭自拍，阿誠閉目但面露笑容。

以及阿誠轉頭親吻小蘋右側臉夾，她則持手機面露笑容對鏡頭自拍；小蘋頭部躺在阿誠左手上臂，2人均面對鏡頭面露笑容自拍，阿誠肩部以上均未著衣物，足認被告與原告配偶謝宜君間確有不正常男女交往關係。法官認阿誠應負侵權行為損害賠償責任，判阿誠賠償精神慰金新台幣30萬元。

醫師娘小秋也請求損害賠償，指出她與阿誠結婚20年，婚後育有2名名未成年子女。小蘋為丈夫的病患，自2011年底求診，明知阿誠有配偶之人，竟多次邀約阿誠出遊、吃飯、自稱為阿誠的寶貝老婆等，而有諸多逾越男女正常交誼分際舉動，遂向小蘋求償。