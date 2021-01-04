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貴婦乾兒子拒認搬空豪宅 辯千萬現金當「鴨王」賺來的

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄48歲從事醫美的張姓貴婦，指控遭「乾兒子」32歲施姓男子涉搬空豪宅內財物，價值共3000多萬，據指，施姓男子昨晚落網拒認罪，檢警雖在他住處搜出近千萬現金，他辯稱是自己所賺，更自曝在中國大陸是「鴨王（指男公關）」；今晚他已被依竊盜、侵占罪嫌移送高雄地檢署問訊。

據了解，警方掌握施姓男子上月30日到張姓貴婦的鼓山區豪宅，疑用行李箱帶走金飾、現金等財物，還有人接應，恐有2名共犯，正積極追緝中。

施姓男子今晚近8點被送抵雄檢，記者詢問「真的有偷錢嗎？」「是不是有搬空豪宅的財物？」「是不是搬了3000萬走？」他只低頭不語，他身穿黑色大衣、黑長褲及球鞋，打扮潮流，身高超過180公分，身材比例明顯不錯。

家住高雄美術館附近某豪宅社區的張姓貴婦，昨臉書貼文指控這名「乾兒子」之前自稱從小被家暴，但到她家作客後就不走，一直說沒地方住而借住，日前稱要搬走並前去中國大陸，沒想到上月30日趁掃地阿姨前去時，一同進到屋內「大搬家」。

張姓貴婦指出，被偷的包括2個手表、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、紅寶鑽戒1個、1公斤黃金8個、黃金飾品、手鍊、手環、人民幣與美金等現金1000多萬，共值3000萬；不過警方昨晚漏夜去搜索，只在施位於前鎮區崗山仔的住處發現近千萬現金，擔憂恐循管道銷贓，正積極追查財物下落。

施姓男子（左）涉行竊貴婦豪宅，疑有共犯接應。記者林伯驊／翻攝
施姓男子（左）涉行竊貴婦豪宅，疑有共犯接應。記者林伯驊／翻攝
高雄48歲從事醫美的張姓貴婦指控「乾兒子」32歲施姓男子涉行竊。記者林伯驊／翻攝
高雄48歲從事醫美的張姓貴婦指控「乾兒子」32歲施姓男子涉行竊。記者林伯驊／翻攝
32歲施姓男子不承認行竊張姓貴婦的豪宅。記者林伯驊／攝影
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貴婦 醫美

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