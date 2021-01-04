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兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

桃園5大路區間測速回來了 檢驗順利預定上旬恢復執法

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

去年台61線西濱公路彰化段區間測速發生爭議後，全台區間測速執法暫停，經濟部標準檢驗局重新檢驗後，可望今年元月恢復科技執法，桃園市警局今天下午表示，桃園全市5大道路區間測速設備已送核驗，若標準局近日順利核准區間測速設備，預定本月10日起恢復區間測速照相科技執法，警方呼籲車主屆時行經5大道路注意車速，以免被罰。

桃園市警局交通大隊指出，桃園裝置區間測速照相路段，包括市警局在台61線觀音到新屋段的北上52.43公里到47.15公里、南下47.25公里到52.53公里處，交通局在龜山區萬壽路1段 (東萬壽路309巷到萬壽路2段1275巷）南北雙向各約1.2公里、1.3公里及青山路2段（青山路2段文青路到青山路1段200號）雙向各約1.6公里及1.8公里。

市警局去年下半年完成新裝置區間測速照相路段，分別是台66西向平鎮段14.6公里到11.5公里、東向觀音段3公里到6.9公里，雙向各約3.2公里及3.8公里，另在大溪台7乙線12.1公里到8.2公里、南北雙向各約3.8公里路段。

市警局表示，全市已完成5大道路裝置10支區間測速照相設備，已送交標準局核驗，若近日順利核定通過區間測速設備檢驗，市警局預定本月10日起恢復區間測速照相科技執法，呼籲車主屆時行經5大道路注意車速，避免超速違規被罰錢。

全台區間測速執法暫停，可望元月回歸恢復執法，桃園市5大道路區間測速設備送驗，若順利核准，預定本月10日起恢復區間測速照相科技執法。圖/市警局提供
全台區間測速執法暫停，可望元月回歸恢復執法，桃園市5大道路區間測速設備送驗，若順利核准，預定本月10日起恢復區間測速照相科技執法。圖/市警局提供
全台區間測速執法暫停，可望元月回歸恢復執法，桃園市5大道路區間測速設備送驗，若順利核准，預定本月10日起恢復區間測速照相科技執法。圖/市警局提供
全台區間測速執法暫停，可望元月回歸恢復執法，桃園市5大道路區間測速設備送驗，若順利核准，預定本月10日起恢復區間測速照相科技執法。圖/市警局提供

測速 車主

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