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兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

社福機構司機疑感情糾紛刺死女子 同事驚訝

中央社 / 南投縣4日電

南投縣梁姓男子李姓女子疑有感情糾紛，梁元旦當天討抱理論不成竟當街持刀刺殺李女。圖／讀者提供
南投縣梁姓男子李姓女子疑有感情糾紛，梁元旦當天討抱理論不成竟當街持刀刺殺李女。圖／讀者提供

疑感情糾紛刺死女性友人的梁姓男子在社福機構當司機，負責駕車接送長輩、身心障礙者到醫院，平時工作表現佳，深獲同事肯定，犯下殺人重罪消息今天傳回機構，同事大感驚訝。

57歲梁男與42歲李女疑有感情糾紛，梁男元旦下午由友人開車載去南投縣草屯鎮李女上班場所外等待，見李女獨自從宿舍走到店門口準備上班時，便立即下車找李女並伸手「討抱」，不料遭李女拒絕，梁男便持預藏刀械猛刺李女多刀，導致李女傷重不治。

梁男犯案後獨自逃逸，但行蹤被警方掌握，經警方策動及喊話「女方已經死了、再逃也沒有用」，梁男當天深夜向集集分局投案，再移由草屯分局詢問，依涉犯殺人罪嫌移送南投地方檢察署偵辦，檢方訊後聲押梁男獲准，並預定明天上午解剖李女遺體，釐清確切死因。

有關梁男與李女關係，南投地檢署主任檢察官吳錦龍指出，仍有待向相關證人查證及過濾才能釐清兩人關係；經初步相驗致命傷，李女左側頸部有3.5乘1.5公分的銳器傷口，造成頸動脈出血，不過詳細死因仍待解剖鑑定，專案小組保全相關證據，積極擴大追查。

吳錦龍表示，李女為中國大陸來台人士，因此，南投地檢署檢察長張曉雯在案發後，立即指派犯罪被害人保護協會南投分會給予李女家屬關懷及法律諮詢，並提供慰問金及聯繫在中國的家屬來台處理後續。

據了解，梁男在某社福機構擔任駕駛，李女則是離婚且育有小孩，李女趁元旦連假帶小孩回草屯玩，案發前一晚，李女上班時向梁男透露打算帶小孩出遊，但梁男回應「我沒車」，李女接著當面打電話給其他男子詢問，導致兩人不歡而散，梁男隔天再帶刀找李女。

梁男犯殺人消息今天傳回社福機構，機構人員透露，梁男擔任司機，負責接送長輩或身心障礙者到醫療院所，平時工作表現不差，對待長輩很有耐心，沒什麼異狀，但機構完全不了解梁男是否有感情問題，今天連假後上班，梁男一早該出車卻未到班，聯繫梁男母親得知「2天沒回家了」，直到今天才知道梁男殺人被抓。

機構人員說，梁男上班表現很好，總是笑臉迎人，服務長輩或對同事的配合度很高，協調處理事情也很有耐心，上班時間就算沒出車載長輩，也願意幫忙處理辦公室內勤工作或哼歌給長輩聽，如今得知梁男沒來上班是因涉犯殺人被收押，實在感到非常驚訝。

梁男的妹妹表示，梁男總是清晨6、7時就出門上班，不會遲到，下班也總是回家陪家人，對母親很孝順；她不知道李女身分，更未見過面，不清楚李女是否為哥哥的女朋友。

殺人

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