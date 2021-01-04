羈押率百分百 這單位新據點形成高雄「司法特區」

廉政署南部地區調查組近10年付出大筆公帑租用商辦，帶回嫌疑人辦案還得與民眾共用電梯，4年前終獲移撥舊的憲兵隊廳舍，前年9月全面動工整建、去年下旬已超前進度進駐辦公；今天法務部長蔡清祥出席啟用典禮，讚賞南調組兼顧廳舍整修還屢辦大案，更透露近年「羈押率百分之百」。

據了解，廉政署南調組進駐位於六合二路接近成功一路口的舊憲兵隊廳舍，也鄰近調查局高市調處、高市警察局、高雄地檢署及法院，該一帶儼然形成高雄的「司法特區」。

專辦貪瀆案件的廉政署南調組，轄區包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東、臺東及澎湖共7縣市，不過2011年成立就無自有廳舍，長期承租高雄博愛路上的捷運站共構商辦大樓，租金已花超過5000萬元公帑，還得跟大樓其他民眾共用電梯，有戒護人犯疑慮，不適合辦案，現任組長黃元冠於憲兵隊搬遷後報請法務部積極爭取，2017年終獲國防部、財政部同意移撥土地及辦公廳舍。

不過憲兵隊的舊廳舍屋齡超過30年，南調組以法務部允撥4900萬預算，改善成簡潔明亮，2019年9月動土，第1期1至3樓施工進度超前，後續還有4、5樓及地下室改建工程；今天啟用典禮，包括蔡清祥、法務部政次蔡碧仲、檢察總長江惠民、廉政署長鄭銘謙及南部多名檢察長與會。

蔡清祥打趣指出，廉政署長鄭銘謙及黃元冠多次開口要求經費不夠，又稱南部天氣很熱，但幸好只要求裝窗簾，於是一口答應；而蔡清祥也盛讚，南調組辦了許多社會矚目案件，更達到羈押率百分之百的成果，也有查扣不法所得，是最好的反貪成效。