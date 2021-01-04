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婦人清晨按鄰家電鈴13秒干擾睡眠 強制罪判刑

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

邱姓婦人因鄰居在公寓梯間架設監視器，長按鄰居家電鈴抗議被訴。台北地院勘驗蒐證光碟，邱婦8次深夜或清晨按電鈴，2次白天按電鈴，最長13秒、最短1秒，妨害鄰居居住安寧，依強制罪判她拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。可上訴。

60歲的邱婦與黃姓鄰居分別住公寓的五樓、四樓，公寓10戶人家有3戶是邱家人所有；邱婦與黃因房屋漏水、噪音檢舉有糾紛，黃去年1月在住處大門上方裝設監視器，保護居住安全。

檢方指控，黃裝監視器後，邱婦在梯間、公寓1樓大門外巷道喊「黃XX，教壞囝仔大小！」、「勒索我們捏，裝監視器要幹嘛」、「你教壞囝仔大小」，指摘黃裝設監視器是為勒索財物，並自去年1月15日到21日連續按黃家的電鈴，黃提告。

檢方偵辦認為，睡眠是人類生活不可或缺的生理歷程，擁有不被干擾的睡眠，是得正當合理行使並受法律保障的權利，而強制罪不以直接施諸他人為必要，間接施於物體而影響於他人，也成罪，將邱婦起訴。

法院審理，邱婦認罪，法官勘驗蒐證光碟，邱婦按鈴集中在晚上10點後，最晚一次在11點半；去年1月20日上午8點不到，邱婦按電鈴長達13秒，認定邱婦有強制罪犯意。

判決指出，邱婦對鄰居裝設監視器不滿，以強暴方式妨害鄰居行使權利，藉以抒發不悅情緒，但她犯後坦承犯行，與鄰居調解成立當庭給付金錢，判她緩刑。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

監視器 睡眠

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