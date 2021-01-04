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律師混不下去才轉任法官？ 司法院反駁

中央社 / 台北4日電

司法院表示，遴選委員會嚴格把關，擇優錄取律師轉任法官，報導並非事實。圖╱中央社
司法院表示，遴選委員會嚴格把關，擇優錄取律師轉任法官，報導並非事實。圖╱中央社

媒體報導指出，目前律師轉任檢察官或法官，大多是在業界混不下去，品質參差不齊。司法院表示，遴選委員會嚴格把關，擇優錄取律師轉任法官，報導並非事實。

蘋果日報報導指出，知情官員分析，目前律師轉檢察官或法官者，大多是在業界混不下去，或者可能想追求穩定，與法界關係良好者，就申請律轉，因此品質參差不齊。

司法院表示，為強化法官與社會連結，拉近人民與司法距離，司法院多年來積極辦理法官多元進用，希望能遴選具社會歷練及法庭實務經驗的優秀律師，加入法官工作。

司法院指出，律師申請轉任法官遴選程序，是經過由考試委員、法官代表、律師代表、檢察官代表、外部學者與社會公正人士共同組成的遴選委員會嚴格把關，擇優錄取，遴選合格者轉任為法官，與考試分發的法官共同擔負審判重任，並無品質參差不齊的情形。

司法院認為，申請轉任法官的律師，都是對於法官職務富有理想、熱忱、理念與強烈使命感，報導內容對於有志擔任法官的律師污名化，實非客觀公允。

司法院 律師 檢察官

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