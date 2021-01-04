快訊

台漁船中途島失聯被美方發現海上漂流 船上10人生死不明

台中鴨肉嗆人店員是小老闆 店家臉書po照：時間會沖淡仇恨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中盛唐、九褔中醫違反醫療法 再勒令停業並移懲戒

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導

台中市盛唐及九褔中醫診所因涉不當醫療致患者鉛中毒，去年12月3日經地檢署依違反藥事法及刑法起訴，台中市政府衛生局参酌起訴書內容及行政調查結果，今考量2家中醫診所造成多達40位患者人體健康危害，再依違反醫療法第108條第6款規定，分別處盛唐及九褔中醫診所50萬及30萬元罰鍰，並勒令停業3個月。

衛生局指出，截至目前，血中鉛中毒人數已達計40人(盛唐28人、九褔12人)，原2家診所自行申請停業至今年1月5日，衛生局今依違反醫療法第108條第6款從事危害人體健康等不正當業務規定，勒令停業至今年4月5日。

另外，衛生局也依醫師法第25條第1款「業務上重大或重複發生過失行為」及第4款「執行業務違背醫學倫理」，將盛唐呂世明及九福洪彰宏醫師移付懲戒，到時將由醫懲會委員合議做出決定，最重將面臨「廢止醫師證書｣處分。依據醫療法規定，廢止醫師證書權責在中央衛生福利部，倘醫懲會委員合議作成廢止醫師證書決議，本局將函請中央執行。

衛生局重申，為守護市民健康，將持續加強中醫診所、中藥販賣業者或藥商稽查抽驗，嚴懲不法，以維護醫療品質。

盛唐中醫今仍大門深鎖，門上貼著整修內部的告示，並未有營業行為。

台中市盛唐中醫今仍大門深鎖，門上貼著整修內部的告示，並未有營業行為。記者黃寅／攝影
台中市盛唐中醫今仍大門深鎖，門上貼著整修內部的告示，並未有營業行為。記者黃寅／攝影
台中市盛唐中醫今仍大門深鎖，門上貼著整修內部的告示，並未有營業行為。記者黃寅／攝影
台中市盛唐中醫今仍大門深鎖，門上貼著整修內部的告示，並未有營業行為。記者黃寅／攝影

衛生局 中醫 醫師

相關新聞

狠父虐死3歲兒母冷眼旁觀 上訴二審求輕判遭駁回

台中市邱姓男子、王姓女子因不滿3歲兒子從寄養家庭返家後，不服管教，涉嫌在2019年10月至11月間，以氣球繫繩綁手腳、衣...

羈押率百分百 這單位新據點形成高雄「司法特區」

廉政署南部地區調查組近10年付出大筆公帑租用商辦，帶回嫌疑人辦案還得與民眾共用電梯，4年前終獲移撥舊的憲兵隊廳舍，前年9...

婦人清晨按鄰家電鈴13秒干擾睡眠 強制罪判刑

邱姓婦人因鄰居在公寓梯間架設監視器，長按鄰居家電鈴抗議被訴。台北地院勘驗蒐證光碟，邱婦8次深夜或清晨按電鈴，2次白天按電...

律師混不下去才轉任法官？ 司法院反駁

媒體報導指出，目前律師轉任檢察官或法官，大多是在業界混不下去，品質參差不齊。司法院表示，遴選委員會嚴格把關，擇優錄取律師...

台中盛唐、九褔中醫違反醫療法 再勒令停業並移懲戒

台中市盛唐及九褔中醫診所因涉不當醫療致患者鉛中毒，去年12月3日經地檢署依違反藥事法及刑法起訴，台中市政府衛生局参酌起訴...

認孩子遭補習班老師不當管教 家長捲書本攻擊判賠1萬

新北一名林姓婦人因認小孩遭補習班老師不當管教，竟當著小孩和其他學生的面，捲起書本攻擊老師，因此吃上官司，經新北地院審理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。