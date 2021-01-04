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台中盛唐、九褔中醫違反醫療法 再勒令停業並移懲戒
台中市盛唐及九褔中醫診所因涉不當醫療致患者鉛中毒，去年12月3日經地檢署依違反藥事法及刑法起訴，台中市政府衛生局参酌起訴書內容及行政調查結果，今考量2家中醫診所造成多達40位患者人體健康危害，再依違反醫療法第108條第6款規定，分別處盛唐及九褔中醫診所50萬及30萬元罰鍰，並勒令停業3個月。
衛生局指出，截至目前，血中鉛中毒人數已達計40人(盛唐28人、九褔12人)，原2家診所自行申請停業至今年1月5日，衛生局今依違反醫療法第108條第6款從事危害人體健康等不正當業務規定，勒令停業至今年4月5日。
另外，衛生局也依醫師法第25條第1款「業務上重大或重複發生過失行為」及第4款「執行業務違背醫學倫理」，將盛唐呂世明及九福洪彰宏醫師移付懲戒，到時將由醫懲會委員合議做出決定，最重將面臨「廢止醫師證書｣處分。依據醫療法規定，廢止醫師證書權責在中央衛生福利部，倘醫懲會委員合議作成廢止醫師證書決議，本局將函請中央執行。
衛生局重申，為守護市民健康，將持續加強中醫診所、中藥販賣業者或藥商稽查抽驗，嚴懲不法，以維護醫療品質。
盛唐中醫今仍大門深鎖，門上貼著整修內部的告示，並未有營業行為。
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