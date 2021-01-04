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曾重灌電腦滅證！27歲男恐嚇血染跨年夜 遭聲押禁見

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名帳號為「you818212004」的網友， 去年底在台大PTT站八卦版以「血染跨年晚會」為標題連續發文，自稱要血染跨年舞台。刑事局昨在高雄逮捕涉案27歲的洪姓男子，今中午移送台北地檢署複訊，檢察官訊後依恐嚇公眾罪，向法院聲押禁見。洪男被警方帶進地檢署時，面對媒體詢問不發一語。

網路論壇PTT去年12月30日出現一篇「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」恐嚇文，刑事局報請北檢檢察官廖彥鈞指揮偵辦。

警方循線鎖定帳號所有人游男和湯男。刑事局上周三（去年12月30日）傍晚，將住在新北市的湯姓及住在宜蘭的游姓犯罪嫌疑人移送北檢複訊。兩人都否認發文，檢方認定兩人帳號疑似被人盜用，訊後將他們請回。

刑事局專案小組持續重複過濾分析網路數據後，今年初掌握有妨害電腦使用罪前科的洪男涉有重嫌，昨天上午到他位於高雄市三民區租賃的小套房內將他逮捕；現場查扣筆記型電腦3台、手機1部，但電腦均已被重灌，現正進行數位鑑識中。

檢警查出，擔任超商店員的洪男於去年12月下旬遭資遣，到案後否認涉案。警方上午11時許將他依刑法恐嚇公眾罪嫌移送北檢偵辦。

刑事局今中午洪姓男子移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇/攝影。
刑事局今中午洪姓男子移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇/攝影。

恐嚇 跨年晚會 PTT

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