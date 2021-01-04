狠父虐死3歲兒母冷眼旁觀 上訴二審求輕判遭駁回

台中市邱姓男子、王姓女子因不滿3歲兒子從寄養家庭返家後，不服管教，涉嫌在2019年10月至11月間，以氣球繫繩綁手腳、衣架追打、吹風機貼臉等方式凌虐，前年11月17日，男童不堪凌虐昏倒，送醫後宣告不治，台中地院去年依分依凌虐兒童致死罪、故意對兒童遺棄致死罪，判邱15年、王女8年4月徒刑，二人認判刑過重上訴，台中高分院審理後，認為量刑適當，駁回二人訴請。

檢警調查，邱姓男子（25歲）、王姓女子（42歲）育有3名子女，二人在2015年間雖辦離婚，離婚後仍同居，邱、王女是2016年11月間，生下最小的王姓男童，但因經濟狀況不佳，男童在出生後，被社會局家防中心安置在寄養家庭，前年9月間才返家與邱、王女同住。

男童返家與邱、王女同住後，男童屢次表達想要返回寄養家庭，並有多次不服邱管教狀況，邱因而惱怒，前年10月6日至11月17日間，繩綑綁男童雙手，每次長達30分鐘至3小時，男童手腕流血才停止，另外邱也會持衣架在套房、廁所內持衣架追打男童背部、手、腳、下體等，因浴室濕滑，邱在男童閃避時，仍不斷追打，造成男童頭部撞擊洗手台、牆壁。

前年11月16日，男童又被邱在廁所內凌虐後撞擊洗手台，已有出現失去神智、短暫休克的狀況，但邱仍不顧男童狀況，在17日繼續在廁所內教訓，男童撞到洗手台後，發生進食火龍果時，失去意識而哽咽的狀況，邱不顧男童已昏倒，還拿吹風機以攝氏56度至59度的熱風，強吹男童臉部、胸部，再做CPR，男童在被邱、王女送醫時，已昏倒超過1小時，送醫後因顱內損傷出血，急救無效不治。