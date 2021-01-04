快訊

台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸

鴻海為何大漲？原來是外資喊這個「驚天價」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

認孩子遭補習班老師不當管教 家長捲書本攻擊判賠1萬

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名林姓婦人因認小孩遭補習班老師不當管教，竟當著小孩和其他學生的面，捲起書本攻擊老師，因此吃上官司，經新北地院審理，刑事部分被依傷害罪判拘役5日、得易科罰金、緩刑2年，民事今天再被判賠對方1萬元。民事部分可上訴。

警方調查，林婦前年1月8日前往補習班，發現孩子疑遭老師不當管教，於是和老師發生爭執。過程中，她隨手抄起桌上書本捲成棒狀，並朝老師身上揮去，結果打中老師左手臂，造成表層紅腫傷害，因此挨告。

法院審理時，林婦坦承犯行，刑事被依傷害罪判刑，民事部分則被老師求償10萬元和登報道歉，但她認為求償不合理，並指示老師先打她小孩，不應該登報到。

民事案件審理時，法院認為林婦對老師的傷害屬實，求償依法有據，但審酌傷害尚屬輕微，再考量雙方工作收入和身分地位，10萬元求償金過高，應降至1萬元才算合理。另外，林婦行為是對老師身體造成傷害，並非「名譽」，因此未判准登報道歉要求。

新北一名林姓婦人因認小孩遭補習班老師不當管教，竟當著小孩和其他學生的面，捲起書本攻擊老師，因此吃上官司。示意圖／Ingimage
新北一名林姓婦人因認小孩遭補習班老師不當管教，竟當著小孩和其他學生的面，捲起書本攻擊老師，因此吃上官司。示意圖／Ingimage

補習 新北 傷害罪

延伸閱讀

不喜店家煮滷味有味 他罵一句「王八蛋」判賠3千元

家長控訴兒子遭補習班老師辱罵推倒 證據不足老師免罰

相關新聞

曾重灌電腦滅證！27歲男恐嚇血染跨年夜 遭聲押禁見

一名帳號為「you818212004」的網友， 去年底在台大PTT站八卦版以「血染跨年晚會」為標題連續發文，自稱要血染跨...

狠父虐死3歲兒母冷眼旁觀 上訴二審求輕判遭駁回

台中市邱姓男子、王姓女子因不滿3歲兒子從寄養家庭返家後，不服管教，涉嫌在2019年10月至11月間，以氣球繫繩綁手腳、衣...

基隆新大樓拔地而起中看不中用 建商涉詐欺買家被起訴

李姓建商在基隆市中山區推出「海吉市」建案，與銀行簽訂不動產契約書，理應把預售屋購屋款匯進信託戶，但涉嫌要求買家共把424...

認孩子遭補習班老師不當管教 家長捲書本攻擊判賠1萬

新北一名林姓婦人因認小孩遭補習班老師不當管教，竟當著小孩和其他學生的面，捲起書本攻擊老師，因此吃上官司，經新北地院審理，...

郭昱晴告韓粉遭辱渣女 網友公然侮辱罪判罰5000元

「麻辣鮮師」中飾演「萬老師」的藝人郭昱晴告韓粉，新聞曝光在網路遭鄭姓女子辱罵「女渣」，郭女事後提告。橋頭地院判決認為女渣...

蘇花改禁行機車 台灣交通安全協會提告撤銷敗訴

YouTuber「火花羅」羅邵華及台灣交通安全協會理事林志學，不滿蘇花改禁行機車，提告請求撤銷禁止行駛的交通標誌。台北高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。