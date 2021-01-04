認孩子遭補習班老師不當管教 家長捲書本攻擊判賠1萬

新北一名林姓婦人因認小孩遭補習班老師不當管教，竟當著小孩和其他學生的面，捲起書本攻擊老師，因此吃上官司，經新北地院審理，刑事部分被依傷害罪判拘役5日、得易科罰金、緩刑2年，民事今天再被判賠對方1萬元。民事部分可上訴。

警方調查，林婦前年1月8日前往補習班，發現孩子疑遭老師不當管教，於是和老師發生爭執。過程中，她隨手抄起桌上書本捲成棒狀，並朝老師身上揮去，結果打中老師左手臂，造成表層紅腫傷害，因此挨告。

法院審理時，林婦坦承犯行，刑事被依傷害罪判刑，民事部分則被老師求償10萬元和登報道歉，但她認為求償不合理，並指示老師先打她小孩，不應該登報到。