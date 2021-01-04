基隆新大樓拔地而起中看不中用 建商涉詐欺買家被起訴

李姓建商在基隆市中山區推出「海吉市」建案，與銀行簽訂不動產契約書，理應把預售屋購屋款匯進信託戶，但涉嫌要求買家共把4242萬元匯進公司帳戶，結果無法過戶，提供融資的投資客也受害，控告詐欺。基隆地檢署偵結，將李男及建設公司處理售屋款的何姓副總經理依詐欺取財罪嫌起訴。

檢方起訴指出，李男2011到2012年間委由營造公司興建地上13層、地下3層共77戶的建築，並與基地24名地主約定合建分售，2013年以「海吉市」推案預售。為籌措建案資金，李從2013年起陸續向投資者融資周轉約2億元，並簽訂房屋、土地預定買賣契約書及附買回契約供擔保。

李為向銀行申貸建築融資，並採不動產開發信託方式預售，2016年1月27日與銀行簽訂不動產信託契約書，將海吉市建案的土地與興建資金，信託給銀行執行履約管理，依工程進度專款專用。

檢方查出，李明知應洽請預售屋買家把款項匯入信託專戶，海吉市建案2017年1月25日取得使用執照後及成屋出售前，也應確保成屋產權清楚並告知房屋抵押狀況，卻提供錯誤產權資訊，讓購屋者陷入錯誤，交付款項，且未匯入信託專戶，涉嫌詐欺罪。